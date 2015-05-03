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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Оренбург
СКА-Хабаровск - Оренбург: обзор матча 03 мая 2015
СКА-Хабаровск
03.05.2015, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 3
Завершен
Оренбург
80'
М. Попов
10'
И. Коронов
48'
Х. Аппаев
61'
И. Коронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Оренбург
90'
Замена
А. Садыков
️️️️
И. Коронов
83'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
В. Парняков
ГОЛ! 1:3!
М. Попов
80'
79'
Желтая карточка
А. Малых
78'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
Замена
П. Мочалин
️️️️
А. Купчин
76'
73'
Замена
Д. Андреев
️️️️
М. Яковлев
72'
Красная карточка
К. Ахмедов
Желтая карточка
А. Купчин
71'
Замена
В. Плетин
️️️️
Г. Рухаиа
65'
Замена
М. Трусевич
️️️️
К. Аладашвили
64'
61'
ГОЛ! 0:3!
И. Коронов
48'
ГОЛ! 0:2!
Х. Аппаев
Замена
Г. Гогуа
️️️️
П. Рябошапка
46'
Желтая карточка
К. Аладашвили
23'
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Коронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
27
Павел Мочалин
ЦЗ
14
Николай Радченко
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
3-2-2-2
16
Агапов
65
Рябошапка
11
Аладашвили
3
Удалый
85
Попов
5
Купчин
13
Замалиев
4
Рухаиа
11
Натан Жуниор
8
Кармазиненко
4-5-1
98
Абакумов
12
Малых
80
Климов
10
Парняков
2
Полуяхтов
14
Коронов
3
Ахмедов
30
Друзин
9
Яковлев
8
Шогенов
14
Аппаев
5
Купчин
27
Мочалин
27
Мочалин
5
Купчин
65
Рябошапка
7
Гогуа
7
Гогуа
65
Рябошапка
11
Аладашвили
30
Трусевич
30
Трусевич
11
Аладашвили
4
Рухаиа
19
Плетин
19
Плетин
4
Рухаиа
10
Парняков
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Парняков
14
Коронов
6
Садыков
6
Садыков
14
Коронов
9
Яковлев
15
Андреев
15
Андреев
9
Яковлев
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Оренбург
14
Николай Радченко
ЦЗ
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
14
Николай Радченко
ЦЗ
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Оренбург
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Юность
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