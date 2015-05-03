Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Манчестер Сити
Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча 03 мая 2015
Тоттенхэм
03.05.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
29'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Сити
Желтая карточка
Г. Кейн
90'
+5
88'
Замена
Д. Боята
️️️️
С. Агуэро
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Н. Шадли
84'
81'
Желтая карточка
Д. Сильва
76'
Замена
В. Бони
️️️️
С. Насри
75'
Травма
С. Насри
74'
Желтая карточка
А. Коларов
73'
Замена
С. Насри
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Паулиньо
️️️️
Р. Мэйсон
70'
67'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
К. Эриксен
57'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
45'
+1
Желтая карточка
Н. Бенталеб
43'
41'
Желтая карточка
Д. Милнер
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Набиль Бенталеб
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
1
Джо Харт
(К)
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Паулиньо
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Льорис
3
Роуз
17
Фасио
14
Вертонген
15
Дайер
8
Мэйсон
6
Бенталеб
89
Шадли
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
4-1-3-1-1
1
Харт
5
Сабалета
5
Мангала
2
Демичелис
11
Коларов
5
Фернандо
5
Фернандиньо
20
Милнер
8
Лэмпард
21
Сильва
10
Агуэро
8
Мэйсон
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Мэйсон
24
Эриксен
9
Сольдадо
9
Сольдадо
24
Эриксен
89
Шадли
25
Адебайор
25
Адебайор
89
Шадли
10
Агуэро
28
Боята
28
Боята
10
Агуэро
8
Лэмпард
14
Насри
14
Насри
8
Лэмпард
Насри
2
Бони
2
Бони
Насри
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Манчестер Сити
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
Вчера, 13:13
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
Вчера, 11:46
5
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
Вчера, 13:13
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
Вчера, 11:46
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+