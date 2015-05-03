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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 03 мая 2015
Интер
03.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
Желтая карточка
Д. Шакири
86'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Паласио
77'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Эрнанес
64'
Желтая карточка
Л. Подольски
63'
60'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Д. Дайнелли
57'
Замена
А. Гамберини
️️️️
П. Хетемай
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Брозович
53'
Желтая карточка
Г. Медель
36'
25'
Желтая карточка
К. Бираги
8'
Замена
К. Бираги
️️️️
Н. Фрей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-2-2-2
1
Ханданович
15
Жуан
13
Раноккия
15
Видич
33
Д'Амброзио
17
Медель
77
Брозович
13
Гуарин
10
Эрнанес
9
Икарди
8
Паласио
3-1-4-2
1
Биццарри
21
Фрей
3
Дайнелли
12
Цесар
16
Радованович
18
Скелотто
56
Хетемай
22
Иско
10
Кристиансен
9
Палоски
69
Меджиорини
8
Паласио
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Паласио
77
Брозович
10
Подольски
10
Подольски
77
Брозович
10
Эрнанес
10
Шакири
10
Шакири
10
Эрнанес
21
Фрей
3
Бираги
3
Бираги
21
Фрей
56
Хетемай
5
Гамберини
5
Гамберини
56
Хетемай
3
Дайнелли
20
Сардо
20
Сардо
3
Дайнелли
Остались в запасе
Интер
Кьево
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Интер - Кьево
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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