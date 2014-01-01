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Команды
Эрготелис
Результаты
Эрготелис
Ираклион
Стадион:
Панкритио
Тренер:
Яннис Таусианис
Результаты
Расписание
Таблица
Греция. Суперлига. 2014/2015
Греция. Суперлига. 2013/2014
10.05 | 19:00
Эрготелис
0 : 2
Левадиакос
03.05 | 19:00
ПАС
0 : 0
Эрготелис
27.04 | 19:30
Эрготелис
1 : 2
Керкира
18.04 | 17:15
Ксанти
0 : 1
Эрготелис
05.04 | 17:15
Эрготелис
2 : 1
Пантракикос
22.03 | 18:15
Астерас
2 : 1
Эрготелис
18.03 | 18:15
ПАОК
1 : 0
Эрготелис
14.03 | 16:00
Эрготелис
0 : 2
Панатинаикос
07.03 | 16:00
Верия
0 : 1
Эрготелис
23.02 | 20:30
Эрготелис
1 : 2
Атромитос
18.02 | 18:15
Эрготелис
2 : 2
Паниониос
14.02 | 20:30
Олимпиакос
3 : 0
Эрготелис
07.02 | 18:15
Эрготелис
3 : 2
ОФИ
04.02 | 16:00
Панетоликос
4 : 0
Эрготелис
31.01 | 00:00
Эрготелис
3 : 0
Ники Волос
26.01 | 20:30
Платаниас
1 : 2
Эрготелис
19.01 | 20:30
Эрготелис
3 : 3
АЕЛ
11.01 | 18:15
Панатинаикос
5 : 0
Эрготелис
04.01 | 18:15
Левадиакос
1 : 1
Эрготелис
21.12 | 18:15
Эрготелис
1 : 0
ПАС
17.12 | 16:00
Керкира
3 : 1
Эрготелис
14.12 | 18:15
Эрготелис
0 : 2
Ксанти
08.12 | 20:30
Пантракикос
0 : 0
Эрготелис
04.12 | 20:30
ОФИ
1 : 0
Эрготелис
30.11 | 18:15
Эрготелис
1 : 4
Астерас
08.11 | 16:00
Эрготелис
2 : 2
Верия
02.11 | 16:00
Эрготелис
0 : 2
ПАОК
25.10 | 20:30
Атромитос
1 : 1
Эрготелис
18.10 | 21:30
Эрготелис
2 : 3
Олимпиакос
28.09 | 19:15
Эрготелис
1 : 1
Панетоликос
21.09 | 19:15
Ники Волос
1 : 4
Эрготелис
15.09 | 20:30
Эрготелис
0 : 3
Платаниас
30.08 | 20:15
АЕЛ
2 : 0
Эрготелис
25.08 | 22:30
Паниониос
2 : 1
Эрготелис
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