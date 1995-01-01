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    Эрготелис - таблица

    Город Ираклион
    Дивизион Греция-ОПАП Футбольная лига
    Стадион Панкритио
    Тренер Яннис Таусианис
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Олимпиакос 34 24 6 4 79:23 +56 78
    2. Панатинаикос 34 21 6 7 59:31 +28 66
    3. ПАОК 34 20 5 9 57:42 +15 65
    4. Астерас 34 17 8 9 52:37 +15 59
    5. Атромитос 34 14 12 8 43:27 +16 54
    6. ПАС 34 13 14 7 47:33 +14 53
    7. Панетоликос 34 14 10 10 41:28 +13 52
    8. Ксанти 34 12 11 11 44:41 +3 47
    9. Платаниас 34 12 8 14 32:30 +2 44
    10. Керкира 34 12 8 14 39:38 +1 44
    11. АЕЛ 34 11 11 12 34:39 -5 44
    12. Пантракикос 34 11 10 13 35:44 -9 43
    13. Паниониос 34 11 10 13 43:42 +1 43
    14. Верия 34 12 7 15 45:54 -9 43
    15. Левадиакос 34 12 7 15 41:34 +7 43
    16. Эрготелис 34 8 8 18 35:60 -25 32
    17. ОФИ 33 7 2 24 26:72 -46 -6
    18. Ники Волос 33 2 1 30 7:84 -77 -6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Олимпиакос 17 15 1 1 45:8 +37 46
    2. Панатинаикос 17 15 1 1 38:11 +27 46
    3. Астерас 17 13 4 0 33:9 +24 43
    4. Атромитос 17 12 5 0 30:7 +23 41
    5. ПАОК 17 11 4 2 30:14 +16 37
    6. АЕЛ 17 10 5 2 23:11 +12 35
    7. Пантракикос 17 9 7 1 22:11 +11 34
    8. Панетоликос 17 10 3 4 29:11 +18 33
    9. ПАС 17 9 6 2 29:15 +14 33
    10. Керкира 17 9 4 4 26:14 +12 31
    11. Ксанти 17 8 7 2 25:14 +11 31
    12. Паниониос 17 8 7 2 24:15 +9 31
    13. Верия 17 9 3 5 28:19 +9 30
    14. Платаниас 17 8 4 5 20:16 +4 28
    15. Левадиакос 17 6 5 6 24:18 +6 23
    16. ОФИ 17 6 1 10 17:27 -10 19
    17. Эрготелис 17 4 4 9 22:33 -11 16
    18. Ники Волос 16 2 1 13 4:37 -33 7
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Олимпиакос 17 9 5 3 34:15 +19 32
    2. ПАОК 17 9 1 7 27:28 -1 28
    3. Панатинаикос 17 6 5 6 21:20 +1 23
    4. Левадиакос 17 6 2 9 17:16 +1 20
    5. ПАС 17 4 8 5 18:18 0 20
    6. Панетоликос 17 4 7 6 12:17 -5 19
    7. Платаниас 17 4 4 9 12:14 -2 16
    8. Ксанти 17 4 4 9 19:27 -8 16
    9. Астерас 17 4 4 9 19:28 -9 16
    10. Эрготелис 17 4 4 9 13:27 -14 16
    11. Керкира 17 3 4 10 13:24 -11 13
    12. Верия 17 3 4 10 17:35 -18 13
    13. Атромитос 17 2 7 8 13:20 -7 13
    14. Паниониос 17 3 3 11 19:27 -8 12
    15. Пантракикос 17 2 3 12 13:33 -20 9
    16. АЕЛ 17 1 6 10 11:28 -17 9
    17. ОФИ 16 1 1 14 9:45 -36 4
    18. Ники Волос 17 0 0 17 3:47 -44 0
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