Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|34
|24
|6
|4
|79:23
|+56
|78
|2.
|Панатинаикос
|34
|21
|6
|7
|59:31
|+28
|66
|3.
|ПАОК
|34
|20
|5
|9
|57:42
|+15
|65
|4.
|Астерас
|34
|17
|8
|9
|52:37
|+15
|59
|5.
|Атромитос
|34
|14
|12
|8
|43:27
|+16
|54
|6.
|ПАС
|34
|13
|14
|7
|47:33
|+14
|53
|7.
|Панетоликос
|34
|14
|10
|10
|41:28
|+13
|52
|8.
|Ксанти
|34
|12
|11
|11
|44:41
|+3
|47
|9.
|Платаниас
|34
|12
|8
|14
|32:30
|+2
|44
|10.
|Керкира
|34
|12
|8
|14
|39:38
|+1
|44
|11.
|АЕЛ
|34
|11
|11
|12
|34:39
|-5
|44
|12.
|Пантракикос
|34
|11
|10
|13
|35:44
|-9
|43
|13.
|Паниониос
|34
|11
|10
|13
|43:42
|+1
|43
|14.
|Верия
|34
|12
|7
|15
|45:54
|-9
|43
|15.
|Левадиакос
|34
|12
|7
|15
|41:34
|+7
|43
|16.
|Эрготелис
|34
|8
|8
|18
|35:60
|-25
|32
|17.
|ОФИ
|33
|7
|2
|24
|26:72
|-46
|-6
|18.
|Ники Волос
|33
|2
|1
|30
|7:84
|-77
|-6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|17
|15
|1
|1
|45:8
|+37
|46
|2.
|Панатинаикос
|17
|15
|1
|1
|38:11
|+27
|46
|3.
|Астерас
|17
|13
|4
|0
|33:9
|+24
|43
|4.
|Атромитос
|17
|12
|5
|0
|30:7
|+23
|41
|5.
|ПАОК
|17
|11
|4
|2
|30:14
|+16
|37
|6.
|АЕЛ
|17
|10
|5
|2
|23:11
|+12
|35
|7.
|Пантракикос
|17
|9
|7
|1
|22:11
|+11
|34
|8.
|Панетоликос
|17
|10
|3
|4
|29:11
|+18
|33
|9.
|ПАС
|17
|9
|6
|2
|29:15
|+14
|33
|10.
|Керкира
|17
|9
|4
|4
|26:14
|+12
|31
|11.
|Ксанти
|17
|8
|7
|2
|25:14
|+11
|31
|12.
|Паниониос
|17
|8
|7
|2
|24:15
|+9
|31
|13.
|Верия
|17
|9
|3
|5
|28:19
|+9
|30
|14.
|Платаниас
|17
|8
|4
|5
|20:16
|+4
|28
|15.
|Левадиакос
|17
|6
|5
|6
|24:18
|+6
|23
|16.
|ОФИ
|17
|6
|1
|10
|17:27
|-10
|19
|17.
|Эрготелис
|17
|4
|4
|9
|22:33
|-11
|16
|18.
|Ники Волос
|16
|2
|1
|13
|4:37
|-33
|7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|17
|9
|5
|3
|34:15
|+19
|32
|2.
|ПАОК
|17
|9
|1
|7
|27:28
|-1
|28
|3.
|Панатинаикос
|17
|6
|5
|6
|21:20
|+1
|23
|4.
|Левадиакос
|17
|6
|2
|9
|17:16
|+1
|20
|5.
|ПАС
|17
|4
|8
|5
|18:18
|0
|20
|6.
|Панетоликос
|17
|4
|7
|6
|12:17
|-5
|19
|7.
|Платаниас
|17
|4
|4
|9
|12:14
|-2
|16
|8.
|Ксанти
|17
|4
|4
|9
|19:27
|-8
|16
|9.
|Астерас
|17
|4
|4
|9
|19:28
|-9
|16
|10.
|Эрготелис
|17
|4
|4
|9
|13:27
|-14
|16
|11.
|Керкира
|17
|3
|4
|10
|13:24
|-11
|13
|12.
|Верия
|17
|3
|4
|10
|17:35
|-18
|13
|13.
|Атромитос
|17
|2
|7
|8
|13:20
|-7
|13
|14.
|Паниониос
|17
|3
|3
|11
|19:27
|-8
|12
|15.
|Пантракикос
|17
|2
|3
|12
|13:33
|-20
|9
|16.
|АЕЛ
|17
|1
|6
|10
|11:28
|-17
|9
|17.
|ОФИ
|16
|1
|1
|14
|9:45
|-36
|4
|18.
|Ники Волос
|17
|0
|0
|17
|3:47
|-44
|0