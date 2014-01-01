Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
24
6
4
79
23
56
78
34
21
6
7
59
31
28
69
34
20
5
9
57
42
15
65
34
17
8
9
52
37
15
59
34
14
12
8
43
27
16
54
34
13
14
7
47
33
14
53
34
14
10
10
41
28
13
52
34
12
11
11
44
41
3
47
34
12
8
14
32
30
2
44
34
12
8
14
39
38
1
44
34
11
11
12
34
39
-5
44
34
11
10
13
35
44
-9
43
34
11
10
13
43
42
1
43
34
12
7
15
45
54
-9
43
34
12
7
15
41
34
7
43
34
8
8
18
35
60
-25
32
33
7
2
24
26
72
-46
23
33
2
1
30
7
84
-77
7
Команда
3
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
1
1
45
8
37
46
17
15
1
1
38
11
27
46
17
13
4
0
33
9
24
43
17
12
5
0
30
7
23
41
17
11
4
2
30
14
16
37
17
10
5
2
23
11
12
35
17
9
7
1
22
11
11
34
17
9
6
2
29
15
14
33
17
10
3
4
29
11
18
33
17
8
7
2
24
15
9
31
17
9
4
4
26
14
12
31
17
8
7
2
25
14
11
31
17
9
3
5
28
19
9
30
17
8
4
5
20
16
4
28
17
6
5
6
24
18
6
23
17
6
1
10
17
27
-10
19
17
4
4
9
22
33
-11
16
16
2
1
13
4
37
-33
7
Команда
2
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
9
5
3
34
15
19
32
17
9
1
7
27
28
-1
28
17
6
5
6
21
20
1
23
17
4
8
5
18
18
0
20
17
6
2
9
17
16
1
20
17
4
7
6
12
17
-5
19
17
4
4
9
12
14
-2
16
17
4
4
9
19
28
-9
16
17
4
4
9
19
27
-8
16
17
4
4
9
13
27
-14
16
17
3
4
10
17
35
-18
13
17
3
4
10
13
24
-11
13
17
2
7
8
13
20
-7
13
17
3
3
11
19
27
-8
12
17
2
3
12
13
33
-20
9
17
1
6
10
11
28
-17
9
16
1
1
14
9
45
-36
4
17
0
0
17
3
47
-44
0
❗ОФИ: -29
❗Ники Волос: -13
❗Панатинаикос: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире