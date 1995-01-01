Турниры:
Греция. Суперлига (2014/2015)
|34 тур
|10 мая, воскресенье
|19:00
|Эрготелис
|0:2
|Левадиакос
|33 тур
|3 мая, воскресенье
|19:00
|ПАС
|0:0
|Эрготелис
|32 тур
|27 апреля, понедельник
|19:30
|Эрготелис
|1:2
|Керкира
|31 тур
|18 апреля, суббота
|17:15
|Ксанти
|0:1
|Эрготелис
|30 тур
|5 апреля, воскресенье
|17:15
|Эрготелис
|2:1
|Пантракикос
|29 тур
|22 марта, воскресенье
|18:15
|Астерас
|2:1
|Эрготелис
|26 тур
|18 марта, среда
|18:15
|ПАОК
|1:0
|Эрготелис
|28 тур
|14 марта, суббота
|16:00
|Эрготелис
|0:2
|Панатинаикос
|27 тур
|7 марта, суббота
|16:00
|Верия
|0:1
|Эрготелис
|25 тур
|23 февраля, понедельник
|20:30
|Эрготелис
|1:2
|Атромитос
|18 тур
|18 февраля, среда
|18:15
|Эрготелис
|2:2
|Паниониос
|24 тур
|14 февраля, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|3:0
|Эрготелис
|23 тур
|7 февраля, суббота
|18:15
|Эрготелис
|3:2
|ОФИ
|22 тур
|4 февраля, среда
|16:00
|Панетоликос
|4:0
|Эрготелис
|21 тур
|31 января, суббота
|00:00
|Эрготелис
|3:0
|Ники Волос
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Тех. поражение
|20 тур
|26 января, понедельник
|20:30
|Платаниас
|1:2
|Эрготелис
|19 тур
|19 января, понедельник
|20:30
|Эрготелис
|3:3
|АЕЛ
|11 тур
|11 января, воскресенье
|18:15
|Панатинаикос
|5:0
|Эрготелис
|17 тур
|4 января, воскресенье
|18:15
|Левадиакос
|1:1
|Эрготелис
|16 тур
|21 декабря, воскресенье
|18:15
|Эрготелис
|1:0
|ПАС
|15 тур
|17 декабря, среда
|16:00
|Керкира
|3:1
|Эрготелис
|14 тур
|14 декабря, воскресенье
|18:15
|Эрготелис
|0:2
|Ксанти
|13 тур
|8 декабря, понедельник
|20:30
|Пантракикос
|0:0
|Эрготелис
|6 тур
|4 декабря, четверг
|20:30
|ОФИ
|1:0
|Эрготелис
|12 тур
|30 ноября, воскресенье
|18:15
|Эрготелис
|1:4
|Астерас
|10 тур
|8 ноября, суббота
|16:00
|Эрготелис
|2:2
|Верия
|9 тур
|2 ноября, воскресенье
|16:00
|Эрготелис
|0:2
|ПАОК
|8 тур
|25 октября, суббота
|20:30
|Атромитос
|1:1
|Эрготелис
|7 тур
|18 октября, суббота
|21:30
|Эрготелис
|2:3
|Олимпиакос
|5 тур
|28 сентября, воскресенье
|19:15
|Эрготелис
|1:1
|Панетоликос
|4 тур
|21 сентября, воскресенье
|19:15
|Ники Волос
|1:4
|Эрготелис
|3 тур
|15 сентября, понедельник
|20:30
|Эрготелис
|0:3
|Платаниас
|2 тур
|30 августа, суббота
|20:15
|АЕЛ
|2:0
|Эрготелис
|1 тур
|25 августа, понедельник
|22:30
|Паниониос
|2:1
|Эрготелис