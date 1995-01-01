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    Эрготелис - результаты

    Город Ираклион
    Дивизион Греция-ОПАП Футбольная лига
    Стадион Панкритио
    Тренер Яннис Таусианис
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2014/2015)
    34 тур
    		10 мая, воскресенье 19:00 Эрготелис 0:2 Левадиакос
    33 тур
    		3 мая, воскресенье 19:00 ПАС 0:0 Эрготелис
    32 тур
    		27 апреля, понедельник 19:30 Эрготелис 1:2 Керкира
    31 тур
    		18 апреля, суббота 17:15 Ксанти 0:1 Эрготелис
    30 тур
    		5 апреля, воскресенье 17:15 Эрготелис 2:1 Пантракикос
    29 тур
    		22 марта, воскресенье 18:15 Астерас 2:1 Эрготелис
    26 тур
    		18 марта, среда 18:15 ПАОК 1:0 Эрготелис
    28 тур
    		14 марта, суббота 16:00 Эрготелис 0:2 Панатинаикос
    27 тур
    		7 марта, суббота 16:00 Верия 0:1 Эрготелис
    25 тур
    		23 февраля, понедельник 20:30 Эрготелис 1:2 Атромитос
    18 тур
    		18 февраля, среда 18:15 Эрготелис 2:2 Паниониос
    24 тур
    		14 февраля, суббота 20:30 Олимпиакос 3:0 Эрготелис
    23 тур
    		7 февраля, суббота 18:15 Эрготелис 3:2 ОФИ
    22 тур
    		4 февраля, среда 16:00 Панетоликос 4:0 Эрготелис
    21 тур
    		31 января, суббота 00:00 Эрготелис 3:0 Ники Волос
    Тех. поражение
    20 тур
    		26 января, понедельник 20:30 Платаниас 1:2 Эрготелис
    19 тур
    		19 января, понедельник 20:30 Эрготелис 3:3 АЕЛ
    11 тур
    		11 января, воскресенье 18:15 Панатинаикос 5:0 Эрготелис
    17 тур
    		4 января, воскресенье 18:15 Левадиакос 1:1 Эрготелис
    16 тур
    		21 декабря, воскресенье 18:15 Эрготелис 1:0 ПАС
    15 тур
    		17 декабря, среда 16:00 Керкира 3:1 Эрготелис
    14 тур
    		14 декабря, воскресенье 18:15 Эрготелис 0:2 Ксанти
    13 тур
    		8 декабря, понедельник 20:30 Пантракикос 0:0 Эрготелис
    6 тур
    		4 декабря, четверг 20:30 ОФИ 1:0 Эрготелис
    12 тур
    		30 ноября, воскресенье 18:15 Эрготелис 1:4 Астерас
    10 тур
    		8 ноября, суббота 16:00 Эрготелис 2:2 Верия
    9 тур
    		2 ноября, воскресенье 16:00 Эрготелис 0:2 ПАОК
    8 тур
    		25 октября, суббота 20:30 Атромитос 1:1 Эрготелис
    7 тур
    		18 октября, суббота 21:30 Эрготелис 2:3 Олимпиакос
    5 тур
    		28 сентября, воскресенье 19:15 Эрготелис 1:1 Панетоликос
    4 тур
    		21 сентября, воскресенье 19:15 Ники Волос 1:4 Эрготелис
    3 тур
    		15 сентября, понедельник 20:30 Эрготелис 0:3 Платаниас
    2 тур
    		30 августа, суббота 20:15 АЕЛ 2:0 Эрготелис
    1 тур
    		25 августа, понедельник 22:30 Паниониос 2:1 Эрготелис
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