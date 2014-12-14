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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Эрготелис - Ксанти
Эрготелис - Ксанти: обзор матча 14 декабря 2014
Эрготелис
14.12.2014, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Ксанти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эрготелис - Ксанти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эрготелис
Греция. Суперлига, 34 тур
Эрготелис
0 : 2
10.05.2015
Левадиакос
Греция. Суперлига, 33 тур
ПАС
0 : 0
03.05.2015
Эрготелис
Греция. Суперлига, 32 тур
Эрготелис
1 : 2
27.04.2015
Керкира
Греция. Суперлига, 31 тур
Ксанти
0 : 1
18.04.2015
Эрготелис
Греция. Суперлига, 30 тур
Эрготелис
2 : 1
05.04.2015
Пантракикос
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Информация о матче
Стадион:
Панкритио
Новости команд
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Эрготелис
Ксанти
Каррера опубликовал фото из раздевалки после дебютной победы на посту главного тренера АЕКа
2019.12.15 09:34
8
Греческая Суперлига. АЕК выиграл у «Ксанти» в дебютном матче Карреры
2019.12.14 22:50
19
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Футболист «Ксанти» вытер обувь об арбитра, получил карточку и забил гол со штрафного
2017.10.16 11:05
11
Сын Луческу считает, что Витсель еще вернется в Европу
2017.01.04 18:56
1
Каррера опубликовал фото из раздевалки после дебютной победы на посту главного тренера АЕКа
2019.12.15 09:34
8
Греческая Суперлига. АЕК выиграл у «Ксанти» в дебютном матче Карреры
2019.12.14 22:50
19
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Футболист «Ксанти» вытер обувь об арбитра, получил карточку и забил гол со штрафного
2017.10.16 11:05
11
Сын Луческу считает, что Витсель еще вернется в Европу
2017.01.04 18:56
1
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