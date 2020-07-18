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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Ксанти
Ларисса - Ксанти: обзор матча 18 июля 2020
Ларисса
18.07.2020, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ксанти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Ксанти
89'
Замена
L. Sosa
️️️️
W. De Amorim
Желтая карточка
G. Torje
87'
Замена
A. Michael
️️️️
С. Маркович
83'
63'
Желтая карточка
Х. Касадо
54'
Желтая карточка
P. Durickovic
Желтая карточка
A. Secerovic
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
22
Adnan Secerovic
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
0
G. Torje
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
11
Athanasios Papazoglou
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Ксанти
1
Carlos Abad
ВР
3
Хорхе Касадо
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
10
Petar Durickovic
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
91
William De Amorim
ЦП
6
Mehdi Terki
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Ларисса
5
Alexis Michael
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
7
Винисиус
ЦП
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
Ксанти
92
Vitor Sao Bento
ВР
23
Stelios Malezas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
8
Khassa Camara
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
16
Giannis Fakis
ЦФ
87
Matías Castro
ЦФ
27
Vasilios Fasidis
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
3-2-3-2
47
Кристинссон
70
15
Маркович
16
4
25
22
22
0
11
70
Пинакас
4-4-2
1
31
Лисгарас
5
Баксеванидис
4
3
Касадо
70
Старжеон
21
91
10
20
6
15
Маркович
5
5
15
Маркович
91
6
6
91
Остались в запасе
Ларисса
Ксанти
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
77
Матео Музек
ЦЗ
7
Винисиус
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
16
Giannis Fakis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ОП
92
Vitor Sao Bento
ВР
23
Stelios Malezas
ЦЗ
8
Khassa Camara
ЦП
87
Matías Castro
ЦФ
27
Vasilios Fasidis
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
Остались в запасе
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
77
Матео Музек
ЦЗ
7
Винисиус
ЦП
Остались в запасе
16
Giannis Fakis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ОП
92
Vitor Sao Bento
ВР
23
Stelios Malezas
ЦЗ
8
Khassa Camara
ЦП
87
Matías Castro
ЦФ
27
Vasilios Fasidis
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Ларисса - Ксанти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Информация о матче
Стадион:
Шкода Ксанти Арена
Новости команд
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Ларисса
Ксанти
Каррера опубликовал фото из раздевалки после дебютной победы на посту главного тренера АЕКа
2019.12.15 09:34
8
Греческая Суперлига. АЕК выиграл у «Ксанти» в дебютном матче Карреры
2019.12.14 22:50
19
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Футболист «Ксанти» вытер обувь об арбитра, получил карточку и забил гол со штрафного
2017.10.16 11:05
11
Сын Луческу считает, что Витсель еще вернется в Европу
2017.01.04 18:56
1
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Каррера опубликовал фото из раздевалки после дебютной победы на посту главного тренера АЕКа
2019.12.15 09:34
8
Греческая Суперлига. АЕК выиграл у «Ксанти» в дебютном матче Карреры
2019.12.14 22:50
19
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Футболист «Ксанти» вытер обувь об арбитра, получил карточку и забил гол со штрафного
2017.10.16 11:05
11
Сын Луческу считает, что Витсель еще вернется в Европу
2017.01.04 18:56
1
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