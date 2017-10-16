Футболист «Ксанти» вытер обувь об арбитра, получил карточку и забил гол со штрафного

Полузащитник «Ксанти» Брито в матче своей команды в седьмом туре чемпионата Греции против АЕКа (1:1) отметился голом со штрафного. Перед этим он получил предупреждение от арбитра встречи Иоанниса Пападопулоса.

На 40-й минуте встречи судья назначил штрафной у ворот гостей. Обозначив положение мяча при ударе специальной пеной, он замарал бутсу футболиста. Игрок в шуточной форме вытер носок своей обуви об арбитра, но тот показал ему желтую карточку.