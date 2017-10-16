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    Футболист «Ксанти» вытер обувь об арбитра, получил карточку и забил гол со штрафного

    Полузащитник «Ксанти» Брито в матче своей команды в седьмом туре чемпионата Греции против АЕКа (1:1) отметился голом со штрафного. Перед этим он получил предупреждение от арбитра встречи Иоанниса Пападопулоса.

    На 40-й минуте встречи судья назначил штрафной у ворот гостей. Обозначив положение мяча при ударе специальной пеной, он замарал бутсу футболиста. Игрок в шуточной форме вытер носок своей обуви об арбитра, но тот показал ему желтую карточку.

    Источник: Twitter

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    16.10.2017 11:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 апреля 2018, 13:14

      выражение лица судьи рассмешило

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 13 февраля 2018, 12:47

      После гола получил красную)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 17 октября 2017, 00:32

      Пошутил. Смешно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 12:27

      Для наших судей - УЧЕБНЫЙ РОЛИК. Чтобы не ссали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 октября 2017, 12:02

      Да уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2894

      Lokofint 16 октября 2017, 11:56

      Хорошо хоть не красную получил, а то и гола б не было)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      сашка0714 16 октября 2017, 11:47

      Все правильно сделал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 октября 2017, 11:46

      красавыик!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      11kreker11 16 октября 2017, 11:20

      Со злости гол забил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      СеняШахты 16 октября 2017, 11:17

      Кто как может пиарится

      0
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