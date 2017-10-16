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  • Футболист «Ксанти» вытер обувь об арбитра, получил карточку и забил гол со штрафного

Футболист «Ксанти» вытер обувь об арбитра, получил карточку и забил гол со штрафного

16 октября 2017, 11:05
11

Полузащитник «Ксанти» Брито в матче своей команды в седьмом туре чемпионата Греции против АЕКа (1:1) отметился голом со штрафного. Перед этим он получил предупреждение от арбитра встречи Иоанниса Пападопулоса.

На 40-й минуте встречи судья назначил штрафной у ворот гостей. Обозначив положение мяча при ударе специальной пеной, он замарал бутсу футболиста. Игрок в шуточной форме вытер носок своей обуви об арбитра, но тот показал ему желтую карточку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Греция. Суперлига Ксанти АЕК
Комментарии (11)
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СеняШахты
1508141873
Кто как может пиарится
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11kreker11
1508142034
Со злости гол забил
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x-x-x-x-x
1508143598
красавыик!!
Ответить
сашка0714
1508143632
Все правильно сделал
Ответить
Lokofint
1508144166
Хорошо хоть не красную получил, а то и гола б не было)))
Ответить
Александр ЗА
1508144526
Да уж
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DOCTOR PENALTY
1508146060
Для наших судей - УЧЕБНЫЙ РОЛИК. Чтобы не ссали.
Ответить
Protosser
1508189525
Пошутил. Смешно.
Ответить
старина
1518515227
После гола получил красную)
Ответить
KARAT777
1523960094
выражение лица судьи рассмешило
Ответить
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