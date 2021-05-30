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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Ксанти
Панетоликос - Ксанти: обзор матча 30 мая 2021
Панетоликос
30.05.2021, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига
1 : 0
Завершен
Ксанти
83'
Н. Вергос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Панетоликос - Ксанти
Желтая карточка
C. Knett
90'
+6
Желтая карточка
Х. Диас
88'
Замена
S. Vanderson
️️️️
Н. Вергос
87'
85'
Замена
M. Tešija
️️️️
E. Dimoutsos
85'
Замена
T. Dinas
️️️️
M. Petrović
Желтая карточка
Н. Вергос
84'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Вергос
83'
78'
Замена
J. Schroyen
️️️️
A. Tatos
Замена
F. Mazurek (pen.)
️️️️
E. Pereyra
78'
65'
Желтая карточка
К. Тимианис
64'
Замена
A. Tatos
️️️️
Б. Микелтадзе
Замена
N. Mazzola
️️️️
A. Tahar
59'
Желтая карточка
A. Tahar
57'
57'
Желтая карточка
E. Dimoutsos
54'
Желтая карточка
Б. Микелтадзе
Желтая карточка
А. Малис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ксанти
1
Пол Иццо
ВР
21
Elini Dimoutsos
ЦП
0
S. Siatravanis
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
33
Daryl Werker
ЦФ
8
Thanasis Panteliadis
ЦФ
87
Patrick Ebert
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
11
Athanasios Papazoglou
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
0
N. Mazzola
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Ксанти
92
Vitor Sao Bento
ВР
8
Константинос Тимианис
ОП
4
Constantinos Tsamouris
ЦФ
0
G. Stathis
ЦФ
10
Andreas Tatos
ЦФ
26
Marko Tešija
ЦФ
7
Thanasis Dinas
ЦФ
0
A. Kapnidis
ЦФ
77
Joeri Schroyen
ЦФ
1-5-1-3
1
47
Малис
10
Дуарте
6
59
20
Диас
7
Барбоза
10
Мендоса
44
17
9
Вергос
1-5
1
Иццо
21
33
11
99
Микелтадзе
87
8
6
0
0
6
17
0
0
17
9
Вергос
27
27
9
Вергос
8
Тимианис
8
Тимианис
99
Микелтадзе
10
10
99
Микелтадзе
21
26
26
21
20
7
7
20
77
77
Остались в запасе
Панетоликос
Ксанти
14
Georgios Manthatis
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
4
Constantinos Tsamouris
ЦФ
0
G. Stathis
ЦФ
0
A. Kapnidis
ЦФ
92
Vitor Sao Bento
ВР
Остались в запасе
14
Georgios Manthatis
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
4
Constantinos Tsamouris
ЦФ
0
G. Stathis
ЦФ
0
A. Kapnidis
ЦФ
92
Vitor Sao Bento
ВР
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Панетоликос - Ксанти
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Информация о матче
Стадион:
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2020.01.05 17:55
7
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
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2024.07.30 17:29
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