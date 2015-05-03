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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Сочи
Луч - Сочи: обзор матча 03 мая 2015
Луч
03.05.2015, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
29'
А. Мязин
59'
К. Зимулька
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Сочи
Желтая карточка
Р. Славнов
90'
83'
Замена
В. Сысоев
️️️️
С. Миронов
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Нивалдо
80'
68'
Замена
Д. Чернухин
️️️️
С. Матяш
Замена
М. Зюзин
️️️️
М. Бурченко
65'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
М. Козлов
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Зимулька
59'
46'
Замена
О. Яковлев
️️️️
В. Пинчук
Замена
А. Павленко
️️️️
Д. Клопков
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Мязин
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
55
Артем Штанько
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
88
Сергей Миронов
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Луч
56
Александр Довбня
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
19
Карен Акопян
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
71
Олег Яковлев
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
3-1-4-2
55
Штанько
5
Пискунов
81
Зимулька
25
Семочко
10
Козлов
3
Насадюк
8
Бурченко
44
Клопков
4
Славнов
87
Мязин
6
Нивалдо
3-2-1-1-3
1
Книга
6
Вихров
12
Пинчук
5
Абдулфаттах
10
Матрахов
19
Солнцев
88
Миронов
27
Есин
11
Умаров
10
Матяш
14
Золотаренко
6
Нивалдо
18
Гордиенко
18
Гордиенко
6
Нивалдо
10
Козлов
11
Аверьянов
11
Аверьянов
10
Козлов
44
Клопков
8
Павленко
8
Павленко
44
Клопков
8
Бурченко
15
Зюзин
15
Зюзин
8
Бурченко
12
Пинчук
71
Яковлев
71
Яковлев
12
Пинчук
88
Миронов
4
Сысоев
4
Сысоев
88
Миронов
10
Матяш
19
Чернухин
19
Чернухин
10
Матяш
Остались в запасе
Луч
Сочи
19
Карен Акопян
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Адьям Кузяев
Остались в запасе
19
Карен Акопян
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Луч - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Динамо
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