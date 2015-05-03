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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 03 мая 2015
Наполи
03.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 0
Завершен
Милан
70'
М. Гамшик
74'
Г. Игуаин
76'
М. Габбиадини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
83'
Замена
Д. Феличоли
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
С. Луперто
️️️️
Д. Лопес
82'
ГОЛ! 3:0!
М. Габбиадини
76'
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Мертенс
74'
Желтая карточка
М. Гамшик
71'
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
70'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
69'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
65'
61'
Замена
Д. Бонера
️️️️
С. Боккетти
57'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Дестро
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Жоржиньо
55'
Пенальти не реализован!
Г. Игуаин
3'
1'
Красная карточка
М. Де Шильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Милан
13
Диего Лопес
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
34
Найджел Де Йонг
(К)
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
38
Себастьян Гамарра
ЦП
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-2-1-1
21
Андухар
13
Гулам
3
Бритос
39
Альбиоль
11
Маджо
5
Лопес
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
9
Игуаин
4-1-4-1
13
Лопес
22
Де Шильо
16
Боккетти
33
Алекс
29
Палетта
34
Де Йонг
3
Хонда
15
Поли
8
ван Гинкел
7
Бонавентура
21
Дестро
5
Лопес
5
Луперто
5
Луперто
5
Лопес
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
21
Жоржиньо
11
Габбиадини
11
Габбиадини
21
Жоржиньо
7
Бонавентура
3
Феличоли
3
Феличоли
7
Бонавентура
16
Боккетти
23
Бонера
23
Бонера
16
Боккетти
21
Дестро
11
Паццини
11
Паццини
21
Дестро
Остались в запасе
Наполи
Милан
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
38
Себастьян Гамарра
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
38
Себастьян Гамарра
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Наполи - Милан
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 21:40 (прямая)
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