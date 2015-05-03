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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гамбург
Майнц - Гамбург: обзор матча 03 мая 2015
Майнц
03.05.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Гамбург
76'
Ю. Малли
37'
Ю. Баумгартлингер (АГ)
87'
Г. Качар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гамбург
Желтая карточка
С. Аллагуи
90'
+2
Красная карточка
Д. Бросински
89'
87'
ГОЛ! 1:2!
Г. Качар
Пас отдал
М. Янсен
83'
Замена
А. Руднев
️️️️
И. Олич
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Ю. Баумгартлингер
82'
81'
Желтая карточка
Г. Качар
Желтая карточка
П. де Бласис
80'
77'
Замена
З. Штибер
️️️️
И. Иличевич
ГОЛ! 1:1!
Ю. Малли
Пас отдал
Х. Самперио
76'
Замена
П. де Бласис
️️️️
К. Чжа-Чеол
71'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
53'
50'
Желтая карточка
И. Олич
Желтая карточка
Н. Бунгерт
46'
39'
Замена
М. Янсен
️️️️
Н. Мюллер
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ю. Баумгартлингер
Замена
Ю. Малли
️️️️
Э. Сото
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Золтан Штибер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
4-1-4-1
1
Кариус
19
Бенгтссон
26
Бунгерт
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
29
Самперио
10
Ку Чжа-Чеол
19
Сото
30
Гайс
30
Оказаки
4-3-1-2
15
Адлер
22
Озтрзолек
41
Райкович
5
Джуру
16
Вестерманн
20
Качар
16
Иличевич
9
Мюллер
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
40
Олич
19
Сото
10
Малли
10
Малли
19
Сото
10
Ку Чжа-Чеол
8
де Бласис
8
де Бласис
10
Ку Чжа-Чеол
14
Баумгартлингер
9
Аллагуи
9
Аллагуи
14
Баумгартлингер
9
Мюллер
7
Янсен
7
Янсен
9
Мюллер
16
Иличевич
10
Штибер
10
Штибер
16
Иличевич
40
Олич
9
Руднев
9
Руднев
40
Олич
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
30
Александер Брунст
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Майнц - Гамбург
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
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