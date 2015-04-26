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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Олимпик
Карпаты - Олимпик: обзор матча 26 апреля 2015
Карпаты
26.04.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Олимпик
20'
И. Худобяк
38'
М. Швед
69'
М. Швед
72'
И. Худобяк
56'
Г. Кадымян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Олимпик
Желтая карточка
М. Даушвили
80'
Замена
А. Карноза
️️️️
Д. Кльоц
80'
Желтая карточка
Д. Кльоц
75'
74'
Желтая карточка
П. Иванов
Замена
М. Сергийчук
️️️️
М. Швед
74'
ГОЛ! 4:1!
И. Худобяк
Пас отдал
Д. Кожанов
72'
71'
Замена
В. Лысенко
️️️️
М. Драченко
69'
Желтая карточка
А. Дитятьев
ГОЛ! 3:1!
М. Швед
Пас отдал
Д. Кльоц
69'
Замена
М. Даушвили
️️️️
О. Голодюк
64'
56'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кадымян
Пас отдал
Моха
46'
Замена
И. Семенина
️️️️
К. Дорошенко
46'
Замена
А. Сытник
️️️️
Ш. Иса
ГОЛ! 2:0!
М. Швед
Пас отдал
О. Голодюк
38'
36'
Желтая карточка
К. Дорошенко
ГОЛ! 1:0!
И. Худобяк
Пас отдал
Д. Кожанов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
11
Моха
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
23
Шериф Иса
АП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
18
Игорь Семенина
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-4-2
23
Мисак
21
Костевич
4
Гитченко
32
Пластун
11
Мирошниченко
32
Голодюк
9
Кожанов
8
Кльоц
16
Худобяк
8
Чачуа
9
Швед
4-3-2-1
1
Махарадзе
13
Огиря
54
Дитятьев
4
Гришко
30
Иванов
7
Драченко
11
Моха
8
Доронин
23
Иса
23
Дорошенко
92
Кадымян
32
Голодюк
20
Даушвили
20
Даушвили
32
Голодюк
9
Швед
7
Сергийчук
7
Сергийчук
9
Швед
8
Кльоц
10
Карноза
10
Карноза
8
Кльоц
23
Иса
9
Сытник
9
Сытник
23
Иса
23
Дорошенко
18
Семенина
18
Семенина
23
Дорошенко
7
Драченко
7
Лысенко
7
Лысенко
7
Драченко
Остались в запасе
Карпаты
Олимпик
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
72
Игорь Литовка
ВР
15
Валерий Лебедь
ОП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Остались в запасе
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
72
Игорь Литовка
ВР
15
Валерий Лебедь
ОП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Карпаты - Олимпик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Украина
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