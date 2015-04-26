Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Арсенал
Зенит - Арсенал: обзор матча 26 апреля 2015
Зенит
26.04.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
17'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Арсенал
Замена
А. Аршавин
️️️️
Халк
85'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
О. Шатов
67'
58'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Кутьин
46'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Хагуш
46'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
И. Ершов
Замена
А. Анюков
️️️️
Д. Кришито
46'
Желтая карточка
А. Витсель
35'
27'
Желтая карточка
И. Ершов
ГОЛ! 1:0!
А. Витсель
Пас отдал
Халк
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Данни
АП
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ЛП
4
Андрей Васильев
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
21
Александр Зотов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Крючков
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
77
Максим Лепский
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
4-4-1-1
12
Лодыгин
24
Гарай
6
Ломбертс
4
Кришито
8
Смольников
27
Шатов
28
Витсель
6
Хави Гарсия
7
Рязанцев
10
Данни
7
Халк
3-3-3-1
82
Муха
14
Лозенков
18
Сухарев
22
Ершов
14
Хагуш
4
Васильев
8
Тесак
21
Зотов
24
Смирнов
18
Кашчелан
48
Кутьин
4
Кришито
22
Анюков
22
Анюков
4
Кришито
7
Халк
28
Аршавин
28
Аршавин
7
Халк
27
Шатов
23
Рондон
23
Рондон
27
Шатов
22
Ершов
10
Кузнецов
10
Кузнецов
22
Ершов
14
Хагуш
28
Рыжков
28
Рыжков
14
Хагуш
48
Кутьин
0
Малоян
0
Малоян
48
Кутьин
Остались в запасе
Зенит
Арсенал
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
16
Сергей Котов
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
77
Максим Лепский
ПП
11
Флорин Костя
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
77
Максим Лепский
ПП
11
Флорин Костя
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Зенит - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Арсенал
Гаврилов определил, что делать с обижающимся Глушенковым
22:46
Соболев подарил жене огромный подарок в честь дня рождения сына
22:09
Кононов выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
21:43
2
Зенитовец Ерохин проникновенно спел для детей под гитару
20:44
Карпина обвинили в том, что он стравил игроков между собой
19:58
3
Гаврилов определил, что делать с обижающимся Глушенковым
22:46
Соболев подарил жене огромный подарок в честь дня рождения сына
22:09
Кононов выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
21:43
2
Зенитовец Ерохин проникновенно спел для детей под гитару
20:44
Карпина обвинили в том, что он стравил игроков между собой
19:58
3
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+