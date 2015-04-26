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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 26 апреля 2015
Фиорентина
26.04.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 3
Завершен
Кальяри
74'
А. Джилардино
7'
Д. Чоп
59'
Д. Чоп
90+2'
Д. Фариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кальяри
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Д. Фариас
Пас отдал
З. Бркич
82'
Желтая карточка
М. Сау
79'
Замена
Г. Донса
️️️️
Ж. Педро
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Паскуаль
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Джилардино
Пас отдал
Х. Варгас
74'
72'
Желтая карточка
Д. Фариас
72'
Желтая карточка
Н. Мурру
70'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Чоп
63'
Желтая карточка
А. Экдаль
62'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Д. Авелар
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Чоп
Пас отдал
Д. Фариас
Замена
Хоакин
️️️️
Б. Валеро
58'
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Диаманти
46'
21'
Желтая карточка
Д. Авелар
Желтая карточка
Б. Валеро
9'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чоп
Пас отдал
Д. Фариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
21
Паскуаль
15
Басанта
4
Томович
15
Савич
47
Бадель
6
Валеро
7
Писарро
23
Диаманти
10
Салах
19
Джилардино
4-2-1-3
23
Бркич
24
Писано
23
Диаките
23
Чеппителли
22
Авелар
8
Экдаль
27
Дессена
17
Фариас
9
Жоао Педро
40
М'Поку
9
Чоп
23
Диаманти
11
Варгас
11
Варгас
23
Диаманти
6
Валеро
17
Хоакин
17
Хоакин
6
Валеро
21
Паскуаль
27
Гомес
27
Гомес
21
Паскуаль
22
Авелар
29
Мурру
29
Мурру
22
Авелар
9
Жоао Педро
30
Донса
30
Донса
9
Жоао Педро
9
Чоп
25
Сау
25
Сау
9
Чоп
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Артемио Франки
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