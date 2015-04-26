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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сассуоло
Верона - Сассуоло: обзор матча 26 апреля 2015
Верона
26.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 2
Завершен
Сассуоло
30'
Хуанито
63'
Л. Тони
71'
Л. Тони
30'
В. Морас (АГ)
89'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сассуоло
Желтая карточка
М. Оббади
90'
+3
Желтая карточка
В. Морас
90'
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
С. Миссироли
Замена
Фернандиньо
️️️️
Д. Сала
83'
76'
Желтая карточка
Д. Берарди
76'
Желтая карточка
П. Каннаваро
73'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
ГОЛ! 3:1!
Л. Тони
Пас отдал
Ф. Бенусси
71'
ГОЛ! 2:1!
Л. Тони
Пас отдал
Хуанито
63'
58'
Замена
С. Флоккари
️️️️
А. Лонги
58'
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Лазаревич
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Морас
ГОЛ! 1:0!
Хуанито
Пас отдал
Д. Сала
30'
Желтая карточка
Л. Греко
25'
Замена
Ф. Бенусси
️️️️
М. Валоти
19'
Красная карточка
Рафаэль
18'
Замена
М. Валоти
️️️️
Б. Янкович
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
18
Абас Альхассан
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
32
Марселло Серени
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-2-1-2
77
Рафаэль
33
Агостини
4
Маркес
18
Морас
5
Пизано
7
Сала
19
Греко
21
Хуанито
18
Тони
7
Янкович
4-2-2-2
47
Консильи
13
Пелузо
28
Каннаваро
15
Ачерби
3
Лонги
6
Миссироли
8
Бьондини
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
27
Лазаревич
7
Сала
70
Фернандиньо
70
Фернандиньо
7
Сала
Валоти
22
Бенусси
22
Бенусси
Валоти
7
Янкович
10
Валоти
10
Валоти
7
Янкович
27
Лазаревич
4
Бриги
4
Бриги
27
Лазаревич
3
Лонги
10
Флоккари
10
Флоккари
3
Лонги
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
Остались в запасе
Верона
Сассуоло
15
Густаво Кампаньяро
ОП
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
18
Абас Альхассан
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
32
Марселло Серени
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
18
Абас Альхассан
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
32
Марселло Серени
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Верона - Сассуоло
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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