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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Вердер
Падерборн - Вердер: обзор матча 26 апреля 2015
Падерборн
26.04.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
25'
М. Вранчич
27'
М. Штоппелькамп
45'
Д. Зелке
75'
И. Хайрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Вердер
Замена
К. Штродьек
️️️️
Э. Качунга
90'
+1
Замена
П. Циглер
️️️️
М. Вранчич
90'
Вторая желтая
М. Хайнлот
78'
75'
ГОЛ! 2:2!
И. Хайрович
Пас отдал
А. Лукимия-Мулонготи
74'
Замена
И. Хайрович
️️️️
А. Гальвез
Замена
С. Кучке
️️️️
С. Лакич
74'
Желтая карточка
М. Вранчич
72'
46'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Ф. Баргфреде
46'
Замена
Л. Айчичек
️️️️
Л. Озтюнали
45'
ГОЛ! 2:1!
Д. Зелке
Пас отдал
С. Предль
35'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
М. Хайнлот
33'
ГОЛ! 2:0!
М. Штоппелькамп
Пас отдал
С. Коч
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Вранчич
Пас отдал
М. Штоппелькамп
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
3-5-1-1
1
Крузе
17
Хайнлот
2
Хюнемайер
3
Рафа
30
Коч
21
Брюкнер
8
Вранчич
6
Бакалорж
10
Штоппелькамп
10
Качунга
29
Лакич
3-2-3-2
1
Кастелс
4
Предль
6
Гальвез
21
Лукимия-Мулонготи
8
Фритц
23
Гебре Селасси
21
Озтюнали
44
Баргфреде
16
Юнузович
9
Ди Санто
9
Зелке
8
Вранчич
34
Циглер
34
Циглер
8
Вранчич
29
Лакич
20
Кучке
20
Кучке
29
Лакич
10
Качунга
13
Штродьек
13
Штродьек
10
Качунга
21
Озтюнали
33
Айчичек
33
Айчичек
21
Озтюнали
6
Гальвез
20
Хайрович
20
Хайрович
6
Гальвез
44
Баргфреде
23
Кроос
23
Кроос
44
Баргфреде
Остались в запасе
Падерборн
Вердер
33
Даниэль Люк
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Махир Саглик
ЦФ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Махир Саглик
ЦФ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Падерборн - Вердер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Бентелер-Арена
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