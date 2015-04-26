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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлист
Металлург - Металлист: обзор матча 26 апреля 2015
Металлург
26.04.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлист
Замена
С. Рудыка
️️️️
Р. Платон
89'
85'
Замена
С. Барилко
️️️️
С. Назаренко
Замена
В. Лисицкий
️️️️
А. Кузнецов
85'
73'
Желтая карточка
Ю. Булят
Желтая карточка
С. Балич
64'
64'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
С. Болбат
56'
Замена
Каядо
️️️️
А. Беседин
Замена
В. Гвилия
️️️️
И. Жураховский
46'
Желтая карточка
А. Кузнецов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
9
Сергей Назаренко
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
81
Валериан Гвилия
ЦП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
86
Владимир Барилко
ЦФ
88
Каядо
ЦФ
4-2-1-3
1
Старцев
74
Балич
20
Пашаев
5
Нестеров
15
Кузнецов
88
Орелеси
21
Жураховский
11
Татарков
11
Лепа
10
Кулач
24
Платон
3-2-2-1-2
1
Сидоренко
2
Рыжук
32
Ищенко
30
Булят
50
Болбат
33
Селин
9
Назаренко
8
Ковальчук
21
Бобко
80
Приёмов
41
Беседин
15
Кузнецов
22
Лисицкий
22
Лисицкий
15
Кузнецов
21
Жураховский
81
Гвилия
81
Гвилия
21
Жураховский
24
Платон
9
Рудыка
9
Рудыка
24
Платон
9
Назаренко
11
Барилко
11
Барилко
9
Назаренко
50
Болбат
15
Кулаков
15
Кулаков
50
Болбат
41
Беседин
88
Каядо
88
Каядо
41
Беседин
Остались в запасе
Металлург
Металлист
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
86
Владимир Барилко
ЦФ
5
Александр Осман
ЛЗ
29
Александр Горяинов
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
Остались в запасе
86
Владимир Барилко
ЦФ
5
Александр Осман
ЛЗ
29
Александр Горяинов
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Металлург - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Славутич-Арена
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Металлург
Металлист
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