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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 апреля 2015
Эвертон
26.04.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
5'
Д. МакКарти
35'
Д. Стоунз
74'
К. Миральяс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
88'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
У. Руни
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Р. Баркли
88'
Замена
А. Коне
️️️️
Р. Лукаку
87'
86'
Травма
У. Руни
ГОЛ! 3:0!
К. Миральяс
Пас отдал
Р. Баркли
74'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Л. Осман
69'
64'
Желтая карточка
Л. Шоу
62'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Мата
46'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Феллайни
ГОЛ! 2:0!
Д. Стоунз
Пас отдал
Л. Бэйнс
35'
12'
Желтая карточка
М. Феллайни
ГОЛ! 1:0!
Д. МакКарти
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
6
Стоунз
23
Коулмен
18
Бэрри
16
МакКарти
21
Осман
6
Баркли
12
Леннон
9
Лукаку
3-2-2-1-1
43
Де Хеа
23
Шоу
17
МакНэйр
6
Смоллинг
25
Валенсия
15
Янг
21
Эррера
25
Феллайни
64
Мата
32
Руни
21
Осман
87
Миральяс
87
Миральяс
21
Осман
6
Баркли
14
Нейсмит
14
Нейсмит
6
Баркли
9
Лукаку
2
Коне
2
Коне
9
Лукаку
64
Мата
11
Ди Мария
11
Ди Мария
64
Мата
25
Феллайни
9
Фалькао
9
Фалькао
25
Феллайни
32
Руни
32
ван Перси
32
ван Перси
32
Руни
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Роберто Мартинес
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 14:55 (прямая)
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