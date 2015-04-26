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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Мариуполь
Днепр - Мариуполь: обзор матча 26 апреля 2015
Днепр
26.04.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
15'
А. Близниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Мариуполь
83'
Замена
Е. Немтинов
️️️️
Д. Скоблов
Замена
А. Федецкий
️️️️
А. Близниченко
76'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Б. Гама
59'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Р. Безус
58'
55'
Желтая карточка
А. Матвеев
ГОЛ! 1:0!
А. Близниченко
Пас отдал
Е. Шахов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
50
Сергей Гринь
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Мариуполь
32
Никита Крюков
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
24
Руслан Зубков
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
95
Евгений Немтинов
ЦП
4-4-1-1
27
Лаштувка
2
Влад
18
Гуйе
5
Сваток
19
Ксенз
16
Гама
5
Федорчук
90
Безус
28
Шахов
7
Близниченко
9
Калинич
3-5-2
1
Гальчук
5
Матвеев
8
Вовкодав
93
Цюпа
50
Гринь
21
Скоблов
20
Матяж
70
Шевчук
79
Вакуленко
11
Чурко
88
Валеев
7
Близниченко
44
Федецкий
44
Федецкий
7
Близниченко
16
Гама
22
Коноплянка
22
Коноплянка
16
Гама
90
Безус
11
Селезнев
11
Селезнев
90
Безус
21
Скоблов
95
Немтинов
95
Немтинов
21
Скоблов
Остались в запасе
Днепр
Мариуполь
16
Денис Шелихов
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
24
Руслан Зубков
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
4
Никита Кравченко
ПЗ
32
Никита Крюков
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
Остались в запасе
24
Руслан Зубков
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
94
Сергей Приходько
ЦП
4
Никита Кравченко
ПЗ
32
Никита Крюков
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Днепр - Мариуполь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
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