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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 26 апреля 2015
Боруссия М
26.04.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
90'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Джонсон
90'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
81'
Желтая карточка
Раффаэл
77'
75'
Желтая карточка
Л. Густаво
68'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
И. Перишич
58'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Т. Клозе
Желтая карточка
П. Херрманн
47'
31'
Желтая карточка
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зоммер
17
Вендт
4
Корб
18
Домингес
4
Брауверс
23
Крамер
34
Джака
19
Джонсон
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
3-1-2-3-1
16
Бенальо
27
Налдо
5
Клозе
13
Родригес
14
Густаво
28
Треш
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
14
Перишич
32
Бендтнер
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
5
Клозе
31
Кнохе
31
Кнохе
5
Клозе
14
Перишич
23
Гилявоги
23
Гилявоги
14
Перишич
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Боруссия-Парк
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