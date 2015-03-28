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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак - ДР Конго
Ирак - ДР Конго: обзор матча 28 марта 2015
Ирак
28.03.2015, суббота, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
ДР Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирак - ДР Конго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирак
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
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