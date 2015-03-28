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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Норвегия
Хорватия - Норвегия: обзор матча 28 марта 2015
Хорватия
28.03.2015, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 5 тур
5 : 1
Завершен
Норвегия
30'
М. Брозович
54'
И. Перишич
66'
И. Олич
87'
Г. Шильденфельд
90+4'
Д. Праньич
81'
А. Теттей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Норвегия
ГОЛ! 5:1!
Д. Праньич
Пас отдал
Л. Модрич
90'
+4
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Манджукич
88'
ГОЛ! 4:1!
Г. Шильденфельд
Пас отдал
Д. Срна
87'
82'
Желтая карточка
Й. Самуэльсен
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Теттей
Пас отдал
Й. Самуэльсен
80'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Т. Эльюнусси
Замена
Г. Шильденфельд
️️️️
И. Ракитич
76'
Вторая желтая
В. Чорлука
74'
Замена
А. Крамарич
️️️️
И. Олич
70'
Желтая карточка
В. Чорлука
69'
68'
Пенальти не реализован!
Т. Эльюнусси
ГОЛ! 3:0!
И. Олич
Пас отдал
М. Манджукич
66'
61'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
М. Меллер Дели
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
Пас отдал
И. Ракитич
54'
36'
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
36'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
32'
Желтая карточка
М. Линнес
ГОЛ! 1:0!
М. Брозович
Пас отдал
И. Олич
30'
19'
Замена
Й. Самуэльсен
️️️️
П. Скьельбред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Хорватия
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
0
Анас Шарбини
ЦП
8
Ален Халилович
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
0
Андерс Конрадсен
ЦП
23
Хармит Сингх
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
18
Хавард Нильсен
ЦФ
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Субашич
3
Праньич
5
Чорлука
21
Вида
11
Срна
11
Брозович
10
Модрич
7
Ракитич
14
Перишич
17
Манджукич
18
Олич
4-5-1
1
Нюланд
2
Хогли
6
Нордтвейт
21
Форрен
17
Линнес
10
Эльюнусси
15
Скьельбред
8
Йохансен
5
Теттей
20
Дели
10
Эдегор
7
Ракитич
13
Шильденфельд
13
Шильденфельд
7
Ракитич
17
Манджукич
19
Бадель
19
Бадель
17
Манджукич
18
Олич
9
Крамарич
9
Крамарич
18
Олич
15
Скьельбред
13
Самуэльсен
13
Самуэльсен
15
Скьельбред
20
Дели
18
Нильсен
18
Нильсен
20
Дели
10
Эльюнусси
9
Абделлауе
9
Абделлауе
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Хорватия
Норвегия
17
Анте Ребич
ЛВ
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
0
Анас Шарбини
ЦП
8
Ален Халилович
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
0
Андерс Конрадсен
ЦП
23
Хармит Сингх
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
17
Анте Ребич
ЛВ
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
0
Анас Шарбини
ЦП
8
Ален Халилович
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
14
Вегар Хеденстад
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
0
Андерс Конрадсен
ЦП
23
Хармит Сингх
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Хорватия - Норвегия
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Максимир
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