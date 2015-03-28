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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сальвадор - Аргентина
Сальвадор - Аргентина: обзор матча 28 марта 2015
Сальвадор
28.03.2015, суббота, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сальвадор - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
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