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Расписание матчей
Евро-2024
Бельгия - Кипр
Бельгия - Кипр: обзор матча 28 марта 2015
Бельгия
28.03.2015, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 5 тур
5 : 0
Завершен
Кипр
21'
М. Феллайни
35'
К. Бентеке
66'
М. Феллайни
67'
Э. Азар
80'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Кипр
84'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
К. Макридис
ГОЛ! 5:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Р. Наингголан
80'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
К. Бентеке
77'
71'
Замена
Г. Элефтериу
️️️️
А. Макрис
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Азар
70'
Замена
Я. Карраско
️️️️
М. Феллайни
69'
ГОЛ! 4:0!
Э. Азар
Пас отдал
А. Витсель
67'
ГОЛ! 3:0!
М. Феллайни
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
66'
57'
Замена
Г. Экономидес
️️️️
В. Лабан
ГОЛ! 2:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Азар
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Феллайни
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Несторас Митидис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Кипр
1
Андреас Китту
ВР
1
Костас Панайи
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
13
Гиоргос Элефтериу
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
14
Константинос Минтиккис
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
5
Вертонген
3
Ломбертс
2
Алдервейрелд
4
Компани
4
Наингголан
6
Витсель
8
Феллайни
10
Азар
7
Де Брюйне
20
Бентеке
2-4-1-3
12
Киссас
3
Антониадес
4
Меркис
14
Лабан
19
Лайфис
23
Кириаку
23
Николау
13
Макридис
23
Макрис
3
Сотириу
10
Митидис
8
Феллайни
11
Карраско
11
Карраско
8
Феллайни
20
Бентеке
23
Батшуайи
23
Батшуайи
20
Бентеке
10
Азар
14
Мертенс
14
Мертенс
10
Азар
23
Макрис
13
Элефтериу
13
Элефтериу
23
Макрис
13
Макридис
20
Кастанос
20
Кастанос
13
Макридис
14
Лабан
23
Экономидес
23
Экономидес
14
Лабан
Остались в запасе
Бельгия
Кипр
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
14
Константинос Минтиккис
ЦФ
1
Андреас Китту
ВР
1
Костас Панайи
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Памбос Христодулу
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
14
Константинос Минтиккис
ЦФ
1
Андреас Китту
ВР
1
Костас Панайи
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Памбос Христодулу
Статистика матча Бельгия - Кипр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Король Бодуэн
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