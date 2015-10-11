Памбос Христодулу
Тренер
|Имя
|Памбос
|Фамилия
|Христодулу
|Гражданство
|Кипр
|Дата рождения
|17 октября 1967
|Имя
|Памбос
|Фамилия
|Христодулу
|Гражданство
|Кипр
|Дата рождения
|17 октября 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кипр
|10
|4
|6
|0
|Дата
|Матч
|09.09.2014
|Босния и Герцеговина
|1 : 2
|Кипр
|10.10.2014
|Кипр
|1 : 2
|Израиль
|13.10.2014
|Уэльс
|2 : 1
|Кипр
|16.11.2014
|Кипр
|5 : 0
|Андорра
|28.03.2015
|Бельгия
|5 : 0
|Кипр
|12.06.2015
|Андорра
|1 : 3
|Кипр
|03.09.2015
|Кипр
|0 : 1
|Уэльс
|06.09.2015
|Кипр
|0 : 1
|Бельгия
|10.10.2015
|Израиль
|1 : 2
|Кипр
|13.10.2015
|Кипр
|2 : 3
|Босния и Герцеговина