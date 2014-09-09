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    Памбос Христодулу - статистика

    Тренер
    Имя Памбос
    Фамилия Христодулу
    Гражданство Кипр
    Дата рождения 17 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кипр 10 4 6 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.09.2014 Босния и Герцеговина 1 : 2 Кипр
    10.10.2014 Кипр 1 : 2 Израиль
    13.10.2014 Уэльс 2 : 1 Кипр
    16.11.2014 Кипр 5 : 0 Андорра
    28.03.2015 Бельгия 5 : 0 Кипр
    12.06.2015 Андорра 1 : 3 Кипр
    03.09.2015 Кипр 0 : 1 Уэльс
    06.09.2015 Кипр 0 : 1 Бельгия
    10.10.2015 Израиль 1 : 2 Кипр
    13.10.2015 Кипр 2 : 3 Босния и Герцеговина
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