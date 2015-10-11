Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Тренер сборной Кипра: «В матче с Боснией отдадим все, что есть у нас»

    Тренер сборной Кипра: «В матче с Боснией отдадим все, что есть у нас»

    Главный тренер сборной Кипра Памбос Христодулу прокомментировал победу над Израилем в рамках отбора Евро-2016.

    «Я хочу поблагодарить игроков и руководителей федерации за веру в нас. Мы обещали отдать все сила на поле, и сделали это. Несмотря на то, что Израилю сегодня очень нужна была победа, мои футболисты показали, что они имеют веру в себя.

    В матче с Боснией мы отдадим все, что есть у нас. Я надеюсь на поддержку болельщиков и то, что при любом результате они будут аплодировать нам», – заявил Христодулу.

    Отметим, матч Кипр – Босния состоится 13 октября. В случае победы хозяев они могут рассчитывать на третью строчку в группе и участие в плей-офф, если Израиль не выиграет в Бельгии.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2015 01:38
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997013
    numo445018
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+