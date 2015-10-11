Тренер сборной Кипра: «В матче с Боснией отдадим все, что есть у нас»

Главный тренер сборной Кипра Памбос Христодулу прокомментировал победу над Израилем в рамках отбора Евро-2016.

«Я хочу поблагодарить игроков и руководителей федерации за веру в нас. Мы обещали отдать все сила на поле, и сделали это. Несмотря на то, что Израилю сегодня очень нужна была победа, мои футболисты показали, что они имеют веру в себя.

В матче с Боснией мы отдадим все, что есть у нас. Я надеюсь на поддержку болельщиков и то, что при любом результате они будут аплодировать нам», – заявил Христодулу.

Отметим, матч Кипр – Босния состоится 13 октября. В случае победы хозяев они могут рассчитывать на третью строчку в группе и участие в плей-офф, если Израиль не выиграет в Бельгии.