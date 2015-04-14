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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Вулверхэмптон
Мидлсбро - Вулверхэмптон: обзор матча 14 апреля 2015
Мидлсбро
14.04.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпион-Лига, 43 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
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Статистика матча Мидлсбро - Вулверхэмптон
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0
0
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0
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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0 : 0
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2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
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Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
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Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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