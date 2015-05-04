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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Арсенал
Халл Сити - Арсенал: обзор матча 04 мая 2015
Халл Сити
04.05.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
56'
С. Куинн
28'
А. Санчес
33'
А. Рэмзи
45+1'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Арсенал
85'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
Замена
Н. Елавич
️️️️
С. Куинн
80'
67'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Э. Робертсон
️️️️
С. Алуко
64'
ГОЛ! 1:3!
С. Куинн
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
56'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Д. Ливермор
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Санчес
Пас отдал
А. Рэмзи
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
С. Касорла
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Желтая карточка
Д. Ливермор
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПАЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Стивен Куинн
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Соне Алуко
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
3-2-3-2
22
Харпер
20
Доусон
5
МакШейн
17
Честер
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
11
Брэди
23
Хаддлстоун
23
Куинн
14
Н'Дойе
14
Алуко
4-1-2-1-2
1
Оспина
2
Бельерин
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
13
Коклен
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
14
Алуко
3
Робертсон
3
Робертсон
14
Алуко
8
Ливермор
7
Мейлер
7
Мейлер
8
Ливермор
23
Куинн
18
Елавич
18
Елавич
23
Куинн
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Уилшир
21
Рэмзи
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
Остались в запасе
Халл Сити
Арсенал
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Халл Сити - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:55 (прямая)
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