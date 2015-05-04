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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Краснодар
Арсенал - Краснодар: обзор матча 04 мая 2015
Арсенал
04.05.2015, понедельник, 15:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
39'
Р. Широков
55'
Ари
90+1'
Р. Лаборде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Краснодар
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Р. Лаборде
Пас отдал
Ари
Пенальти не реализован!
В. Корытько
88'
87'
Желтая карточка
А. Гранквист
82'
Замена
В. Быстров
️️️️
С. Петров
76'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
Замена
Ф. Костя
️️️️
С. Кузнецов
74'
73'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
А. Хагуш
63'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Кутьин
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
Ари
Пас отдал
Р. Широков
Замена
В. Корытько
️️️️
В. Рыжков
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Широков
Желтая карточка
М. Кашчелан
40'
39'
ГОЛ! 0:1!
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Евгений Осипов
(К)
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
21
Александр Зотов
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
77
Максим Лепский
ПП
11
Флорин Костя
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-2-3-1
82
Муха
8
Тесак
19
Осипов
18
Сухарев
14
Хагуш
18
Кашчелан
21
Зотов
28
Рыжков
24
Смирнов
10
Кузнецов
48
Кутьин
4-1-4-1
31
Дикань
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
98
Петров
10
Ахмедов
2
Измайлов
15
Широков
10
Мамаев
10
Перейра
39
Ари
28
Рыжков
10
Корытько
10
Корытько
28
Рыжков
10
Кузнецов
11
Костя
11
Костя
10
Кузнецов
48
Кутьин
0
Малоян
0
Малоян
48
Кутьин
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
98
Петров
34
Быстров
34
Быстров
98
Петров
10
Мамаев
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Мамаев
Остались в запасе
Арсенал
Краснодар
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Арсенал - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
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