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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 04 мая 2015
ЦСКА
04.05.2015, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Урал
18'
Б. Натхо (П)
62'
Г. Миланов
63'
А. Дзагоев
85'
А. Сапета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Урал
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Еременко
86'
85'
ГОЛ! 3:1!
А. Сапета
Пас отдал
П. Фонтанелло
83'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
Замена
А. Головин
️️️️
А. Муса
78'
76'
Желтая карточка
Н. Марков
70'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Данцев
69'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ф. Смолов
Замена
К. Страндберг
️️️️
Г. Миланов
64'
ГОЛ! 3:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
Р. Еременко
63'
ГОЛ! 2:0!
Г. Миланов
Пас отдал
А. Муса
62'
Желтая карточка
П. Вернблум
60'
56'
Желтая карточка
Г. Асеведо
46'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
К. Ярошенко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
18'
7'
Желтая карточка
А. Новиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
17
Георгий Миланов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
(К)
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
10
Натхо
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
7
Муса
17
Миланов
4-4-1-1
12
Заболотный
13
Марков
15
Новиков
14
Фонтанелло
7
Данцев
10
Лунгу
41
Сапета
99
Ярошенко
92
Подберезкин
21
Ерохин
90
Смолов
17
Миланов
10
Страндберг
10
Страндберг
17
Миланов
7
Муса
10
Головин
10
Головин
7
Муса
26
Еременко
8
Панченко
8
Панченко
26
Еременко
7
Данцев
17
Фомин
17
Фомин
7
Данцев
99
Ярошенко
30
Асеведо
30
Асеведо
99
Ярошенко
90
Смолов
16
Ставпец
16
Ставпец
90
Смолов
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
99
Дмитрий Арапов
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча ЦСКА - Урал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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