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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия - Катар
Северная Ирландия - Катар: обзор матча 31 мая 2015
Северная Ирландия
31.05.2015, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Катар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Северная Ирландия - Катар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
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Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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06.06.2026
Сальвадор
Информация о матче
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