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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 31 мая 2015
Фиорентина
31.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
12'
Й. Иличич
76'
Ф. Бернардески
90+3'
М. Бадель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
ГОЛ! 3:0!
М. Бадель
Пас отдал
Ф. Бернардески
90'
+3
Желтая карточка
М. Бадель
85'
Замена
Х. Мария Басанта
️️️️
М. Фернандес
81'
80'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Р. Ботта
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бернардески
76'
70'
Замена
Э. Жуканович
️️️️
Д. Дайнелли
69'
Вторая желтая
И. Кофи
Замена
Д. Писарро
️️️️
Й. Иличич
69'
67'
Замена
В. Бирса
️️️️
К. Бираги
Желтая карточка
Ф. Бернардески
50'
32'
Желтая карточка
И. Кофи
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
М. Салах
27'
24'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Салах
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
3-4-1-2
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
4
Томович
15
Савич
11
Варгас
47
Бадель
14
Фернандес
6
Валеро
10
Салах
72
Иличич
19
Джилардино
4-3-1-2
1
Биццарри
21
Фрей
20
Сардо
3
Дайнелли
3
Бираги
18
Скелотто
5
Кофи
22
Иско
11
Ботта
9
Палоски
31
Пеллисьер
14
Фернандес
15
Басанта
15
Басанта
14
Фернандес
72
Иличич
7
Писарро
7
Писарро
72
Иличич
10
Салах
10
Бернардески
10
Бернардески
10
Салах
3
Дайнелли
87
Жуканович
87
Жуканович
3
Дайнелли
3
Бираги
23
Бирса
23
Бирса
3
Бираги
11
Ботта
69
Меджиорини
69
Меджиорини
11
Ботта
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
32
Армандо Ваюши
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
16
Рикардо Багадур
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Фиорентина - Кьево
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
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