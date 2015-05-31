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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 31 мая 2015
Наполи
31.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 4
Завершен
Лацио
56'
Г. Игуаин
63'
Г. Игуаин
32'
М. Пароло
45+1'
А. Кандрева
84'
О. Онази
90+2'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
М. Клозе
Пас отдал
К. Ледесма
Замена
Д. Сапата
️️️️
Х. Кальехон
88'
86'
Желтая карточка
А. Кандрева
84'
ГОЛ! 2:3!
О. Онази
82'
Замена
О. Онази
️️️️
Д. Катальди
77'
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
76'
Пенальти не реализован!
Г. Игуаин
75'
74'
Желтая карточка
С. Лулич
Вторая желтая
Ф. Гулам
70'
Желтая карточка
Ф. Гулам
66'
64'
Замена
К. Ледесма
️️️️
Ф. Андерсон
ГОЛ! 2:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Мертенс
63'
62'
Вторая желтая
М. Пароло
ГОЛ! 1:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Кальехон
56'
55'
Желтая карточка
М. Пароло
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Инлер
54'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Кандрева
Пас отдал
С. Лулич
41'
Желтая карточка
Маурисио
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Пароло
Пас отдал
А. Кандрева
18'
Желтая карточка
Ф. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
88
Гекхан Инлер
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Маурисио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
19
Сенад Лулич
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
(К)
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-2-2-2
21
Андухар
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
11
Маджо
5
Лопес
88
Инлер
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Мертенс
9
Игуаин
4-3-2-1
22
Маркетти
8
Баста
19
Джентилетти
6
де Врей
33
Маурисио
87
Кандрева
16
Пароло
32
Катальди
7
Андерсон
19
Лулич
20
Джорджевич
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
91
Сапата
91
Сапата
7
Кальехон
88
Инлер
11
Габбиадини
11
Габбиадини
88
Инлер
7
Андерсон
24
Ледесма
24
Ледесма
7
Андерсон
32
Катальди
12
Онази
12
Онази
32
Катальди
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
Остались в запасе
Наполи
Лацио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Жоржиньо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Жоржиньо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Лацио
1
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 21:40 (прямая)
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