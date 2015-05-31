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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Дженоа
Сассуоло - Дженоа: обзор матча 31 мая 2015
Сассуоло
31.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
3'
Д. Берарди
18'
С. Дзадза
32'
С. Дзадза
41'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Дженоа
Замена
П. Бьянко
️️️️
Н. Сансоне
90'
Желтая карточка
С. Флоккари
88'
Желтая карточка
Н. Сансоне
82'
81'
Замена
Д. Панико
️️️️
М. Лестьенн
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Берарди
81'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Дзадза
80'
74'
Замена
А. Тамбе
️️️️
Я. Фальке
72'
Красная карточка
А. Иццо
70'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
А. Бертолаччи
Пенальти не реализован!
С. Дзадза
68'
66'
Желтая карточка
Л. Паволетти
64'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
Ф. Ачерби
64'
41'
ГОЛ! 3:1!
Л. Паволетти
ГОЛ! 3:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Ф. Пелузо
32'
26'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
ГОЛ! 2:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Д. Берарди
18'
7'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
ГОЛ! 1:0!
Д. Берарди
Пас отдал
С. Миссироли
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Дженоа
40
Армандо Приско
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
35
Марко Сопрано
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
39
Андреа Джулли
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
11
Джузеппе Панико
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-3-2-1
22
Помини
13
Пелузо
28
Каннаваро
15
Ачерби
24
Врсалько
8
Бьондини
4
Маньянелли
6
Миссироли
11
Сансоне
10
Берарди
11
Дзадза
3-4-1-2
16
Ламанна
14
Ронкалья
4
Иццо
87
Де Майо
33
Куцка
91
Бертолаччи
8
Ринкон
88
Эденилсон
44
Фальке
30
Паволетти
17
Лестьенн
11
Сансоне
20
Бьянко
20
Бьянко
11
Сансоне
11
Дзадза
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Дзадза
10
Берарди
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Берарди
17
Лестьенн
11
Панико
11
Панико
17
Лестьенн
44
Фальке
2
Тамбе
2
Тамбе
44
Фальке
91
Бертолаччи
93
Лаксальт
93
Лаксальт
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Сассуоло
Дженоа
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
47
Андреа Консильи
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
35
Марко Сопрано
ЦЗ
40
Армандо Приско
ВР
39
Андреа Джулли
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
18
Паоло Гильоне
ПЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
47
Андреа Консильи
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Остались в запасе
35
Марко Сопрано
ЦЗ
40
Армандо Приско
ВР
39
Андреа Джулли
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
18
Паоло Гильоне
ПЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Дженоа
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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