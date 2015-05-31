Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Парма
Сампдория - Парма: обзор матча 31 мая 2015
Сампдория
31.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Парма
53'
А. Романьоли
79'
Л. Де Сильвестри
74'
Р. Палладино
88'
С. Варела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Парма
88'
ГОЛ! 2:2!
С. Варела
Замена
А. Паломбо
️️️️
А. Дункан
87'
82'
Замена
М. Марига
️️️️
Х. Маури
ГОЛ! 2:1!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
С. Это'О
79'
78'
Желтая карточка
К. Хоркера
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Л. Муриэль
76'
74'
ГОЛ! 1:1!
Р. Палладино
Пас отдал
М. Гобби
72'
Замена
А. Якобуччи
️️️️
А. Миранте
57'
Замена
А. Геззаль
️️️️
А. Лила
ГОЛ! 1:0!
А. Романьоли
Пас отдал
А. Дункан
53'
Замена
Х. Корреа
️️️️
А. Аква
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Анди Лила
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Парма
1
Риккардо Бертоцци
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
13
Реджини
26
Сильвестре
26
Романьоли
29
Де Сильвестри
21
Сориано
14
Мба Обьянг
18
Аква
32
Дункан
10
Муриэль
9
Это'О
3-2-2-3
83
Миранте
3
Феддаль
18
Гобби
3
Лила
6
Кассани
6
Лукарелли
23
Ночерино
4
Маури
14
Хоркера
18
Варела
17
Палладино
32
Дункан
17
Паломбо
17
Паломбо
32
Дункан
10
Муриэль
18
Бергессио
18
Бергессио
10
Муриэль
18
Аква
32
Корреа
32
Корреа
18
Аква
83
Миранте
91
Якобуччи
91
Якобуччи
83
Миранте
4
Маури
31
Марига
31
Марига
4
Маури
3
Лила
5
Геззаль
5
Геззаль
3
Лила
Остались в запасе
Сампдория
Парма
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
1
Риккардо Бертоцци
ВР
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
3
Педру Мендеш
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
1
Риккардо Бертоцци
ВР
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
3
Педру Мендеш
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сампдория - Парма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Парма
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+