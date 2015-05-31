Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Чезена
Торино - Чезена: обзор матча 31 мая 2015
Торино
31.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
5 : 0
Завершен
Чезена
10'
Д. Мартинес
16'
М. Лопес
31'
М. Бенасси
49'
Э. Моретти
70'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Чезена
85'
Замена
З. Эдуардо
️️️️
К. Ницэ
85'
Замена
Н. Даль Монте
️️️️
М. Джурич
Замена
П. Янссон
️️️️
К. Глик
81'
Замена
Г. Силва
️️️️
М. Дармиан
79'
75'
Замена
Г. Мончини
️️️️
Г. Мудингай
Замена
С. Россо
️️️️
М. Лопес
75'
ГОЛ! 5:0!
М. Лопес
70'
61'
Желтая карточка
М. Вольта
55'
Желтая карточка
Г. Дефрель
ГОЛ! 4:0!
Э. Моретти
Пас отдал
Д. Вивес
49'
ГОЛ! 3:0!
М. Бенасси
Пас отдал
М. Лопес
31'
ГОЛ! 2:0!
М. Лопес
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Торино
74
Андреа Дзакканьо
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
75
Клаудио Морра
ЦФ
90
Симоне Россо
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
1
Никола Леали
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
13
Маттео Гаспери
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
4-4-2
1
Ичасо
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
33
Перес
14
Гацци
5
Вивес
24
Бенасси
11
Лопес
77
Мартинес
4-1-2-3
32
Брессан
14
Вольта
32
Крайнц
32
Магнуссон
2
Ницэ
8
Де Фьюдис
23
Табанелли
16
Мудингай
92
Дефрель
20
Бриенца
11
Джурич
11
Лопес
90
Россо
90
Россо
11
Лопес
36
Дармиан
27
Силва
27
Силва
36
Дармиан
15
Глик
18
Янссон
18
Янссон
15
Глик
2
Ницэ
77
Зе Эдуардо
77
Зе Эдуардо
2
Ницэ
11
Джурич
23
Даль Монте
23
Даль Монте
11
Джурич
16
Мудингай
11
Мончини
11
Мончини
16
Мудингай
Остались в запасе
Торино
Чезена
75
Клаудио Морра
ЦФ
74
Андреа Дзакканьо
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
13
Маттео Гаспери
ЦП
30
Федерико Альярди
ВР
1
Никола Леали
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
75
Клаудио Морра
ЦФ
74
Андреа Дзакканьо
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
8
Мигьен Баша
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
13
Маттео Гаспери
ЦП
30
Федерико Альярди
ВР
1
Никола Леали
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Торино - Чезена
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Алеандро Ди Паоло
(Авеццано)
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Чезена
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+