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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 31 мая 2015
Кальяри
31.05.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
4 : 3
Завершен
Удинезе
13'
М. Сау
19'
Ж. Педро
79'
П. М'Поку
85'
Б. Фернандеш (АГ)
44'
Р. Агирре
81'
Б. Фернандеш
88'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Удинезе
Желтая карточка
Д. Авелар
90'
88'
ГОЛ! 4:3!
С. Теро
Пас отдал
Д. Паскуале
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Б. Фернандеш
85'
81'
ГОЛ! 3:2!
Б. Фернандеш
ГОЛ! 3:1!
П. М'Поку
Пас отдал
М. Сау
79'
76'
Замена
А. Геихо
️️️️
Т. Арто
Замена
Д. Авелар
️️️️
Ж. Педро
70'
62'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Замена
Д. Чоп
️️️️
С. Лонго
58'
54'
Желтая карточка
Р. Агирре
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Л. Россеттини
46'
44'
ГОЛ! 2:1!
Р. Агирре
Пас отдал
Б. Фернандеш
28'
Желтая карточка
Данило
ГОЛ! 2:0!
Ж. Педро
19'
16'
Желтая карточка
Т. Арто
ГОЛ! 1:0!
М. Сау
13'
5'
Замена
Р. Агирре
️️️️
С. Видмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Маттиа Мурони
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
3-1-2-4
23
Бркич
29
Мурру
23
Диаките
13
Россеттини
14
Бальзано
18
Барелла
12
Крисетиг
9
Лонго
9
Жоао Педро
40
М'Поку
25
Сау
3-2-1-1-2
1
Скуффет
13
Ваге
5
Данило
28
Арто
4
Пирис
26
Паскуале
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
77
Теро
18
Перица
9
Жоао Педро
22
Авелар
22
Авелар
9
Жоао Педро
13
Россеттини
32
Гонсалес
32
Гонсалес
13
Россеттини
9
Лонго
9
Чоп
9
Чоп
9
Лонго
28
Арто
19
Геихо
19
Геихо
28
Арто
30
Видмер
17
Агирре
17
Агирре
30
Видмер
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
13
Кайо Рангель
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
30
Маттиа Мурони
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Джанлука Феста
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
13
Кайо Рангель
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
30
Маттиа Мурони
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Кальяри - Удинезе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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