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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Палермо
Рома - Палермо: обзор матча 31 мая 2015
Рома
31.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Палермо
85'
Ф. Тотти
35'
Ф. Васкес (П)
90+4'
А. Белотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Палермо
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Белотти
Пас отдал
Ф. Васкес
Желтая карточка
Х. Итурбе
90'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
Р. Наингголан
85'
78'
Замена
А. Рисполи
️️️️
М. Яяло
77'
Желтая карточка
А. Белотти
76'
Желтая карточка
К. Терци
68'
Желтая карточка
М. Яяло
Замена
Х. Итурбе
️️️️
С. Думбия
68'
64'
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
И. Чочев
63'
Травма
И. Чочев
58'
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Лазаар
Желтая карточка
Д. Астори
56'
Замена
М. Пьянич
️️️️
А. Льяич
51'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Л. Паредес
36'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Даниэле Де Росси
ОП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
22
Адем Льяич
АП
48
Салих Учан
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
33
Ашраф Лазаар
ЛАЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Франко Васкес
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
23
Жоао Силва
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Скорупски
42
Бальдзаретти
2
Сполли
13
Астори
24
Флоренци
5
Паредес
16
Де Росси
48
Учан
22
Льяич
10
Тотти
22
Думбия
3-2-2-1-2
70
Соррентино
19
Терци
21
Гонсалес
2
Витьелло
16
Мареска
33
Лазаар
18
Яяло
18
Чочев
20
Васкес
19
Квайсон
11
Белотти
5
Паредес
44
Наингголан
44
Наингголан
5
Паредес
22
Льяич
15
Пьянич
15
Пьянич
22
Льяич
22
Думбия
11
Итурбе
11
Итурбе
22
Думбия
33
Лазаар
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Лазаар
18
Чочев
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
18
Чочев
18
Яяло
3
Рисполи
3
Рисполи
18
Яяло
Остались в запасе
Рома
Палермо
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Рома - Палермо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Луиджи Наска
(Бари)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:40 (прямая)
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