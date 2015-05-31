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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Эмполи
Интер - Эмполи: обзор матча 31 мая 2015
Интер
31.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
4 : 3
Завершен
Эмполи
49'
Р. Паласио
53'
М. Икарди
70'
М. Брозович
77'
М. Икарди
59'
Л. Мчедлидзе
62'
М. Пуччарелли
88'
Л. Мчедлидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Эмполи
90'
+3
Желтая карточка
М. Руй
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Р. Паласио
90'
88'
ГОЛ! 4:3!
Л. Мчедлидзе
Пас отдал
М. Пуччарелли
Желтая карточка
Эрнанес
84'
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Ковачич
83'
ГОЛ! 4:2!
М. Икарди
Пас отдал
Эрнанес
77'
ГОЛ! 3:2!
М. Брозович
Пас отдал
М. Икарди
70'
69'
Замена
Л. Тонелли
️️️️
Ф. Барба
67'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
63'
Желтая карточка
Ф. Барба
62'
ГОЛ! 2:2!
М. Пуччарелли
Пас отдал
С. Верди
59'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мчедлидзе
54'
Замена
М. Руй
️️️️
В. Лорини
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
М. Ковачич
53'
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
М. Икарди
49'
43'
Замена
С. Верди
️️️️
Р. Сапонара
Замена
Д. Сантон
️️️️
Фелипе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
54
Исаак Донкор
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
4-2-2-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
27
Фелипе
13
Раноккия
15
Жуан
77
Брозович
17
Медель
8
Ковачич
10
Эрнанес
8
Паласио
9
Икарди
4-2-1-2
30
Басси
4
Хюсай
24
Ругани
93
Барба
16
Лорини
16
Вальдифиори
15
Весино
17
Сапонара
9
Мчедлидзе
20
Пуччарелли
8
Паласио
32
Димарко
32
Димарко
8
Паласио
27
Фелипе
18
Сантон
18
Сантон
27
Фелипе
8
Ковачич
10
Подольски
10
Подольски
8
Ковачич
16
Лорини
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
16
Лорини
93
Барба
26
Тонелли
26
Тонелли
93
Барба
17
Сапонара
90
Верди
90
Верди
17
Сапонара
Остались в запасе
Интер
Эмполи
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
24
Алессандро Пью
ЦФ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Интер - Эмполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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