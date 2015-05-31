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Португалия (до 20) - Сенегал (до 20)
Португалия (до 20) - Сенегал (до 20): обзор матча 31 мая 2015
Португалия (до 20)
31.05.2015, воскресенье, 07:00
Чемпионат мира U-20, группа C, 1 тур
3 : 0
Завершен
Сенегал (до 20)
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Статистика матча Португалия (до 20) - Сенегал (до 20)
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0
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0
0
Матчи команд
Португалия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/4 финала
Бразилия (мол.)
0 : 0
14.06.2015
Португалия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Португалия (до 20)
2 : 1
11.06.2015
Новая Зеландия U20
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Колумбия U20
1 : 3
06.06.2015
Португалия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Катар (до 20)
0 : 4
03.06.2015
Португалия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1 тур
Португалия (до 20)
3 : 0
31.05.2015
Сенегал (до 20)
Сенегал (до 20)
Чемпионат мира U-20, Матч за 3-е место
Сенегал (до 20)
1 : 3
20.06.2015
Мали (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/2 финала
Бразилия (мол.)
5 : 0
17.06.2015
Сенегал (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/4 финала
Узбекистан (до 20)
0 : 1
14.06.2015
Сенегал (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Украина U20
1 : 1
10.06.2015
Сенегал (до 20)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Сенегал (до 20)
2 : 1
06.06.2015
Катар (до 20)
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