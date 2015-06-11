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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Португалия (до 20) - Новая Зеландия U20
Португалия (до 20) - Новая Зеландия U20: обзор матча 11 июня 2015
Португалия (до 20)
11.06.2015, четверг, 10:30
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Новая Зеландия U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия (до 20) - Новая Зеландия U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/4 финала
Бразилия (мол.)
0 : 0
14.06.2015
Португалия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Португалия (до 20)
2 : 1
11.06.2015
Новая Зеландия U20
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Колумбия U20
1 : 3
06.06.2015
Португалия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Катар (до 20)
0 : 4
03.06.2015
Португалия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1 тур
Португалия (до 20)
3 : 0
31.05.2015
Сенегал (до 20)
Новая Зеландия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия U20
0 : 3
04.10.2025
Япония U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Египет U20
1 : 2
30.09.2025
Новая Зеландия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Чили U20
2 : 1
28.09.2025
Новая Зеландия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Чили U20
2 : 1
07.06.2025
Новая Зеландия U20
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Португалия (до 20)
2 : 1
11.06.2015
Новая Зеландия U20
Информация о матче
Стадион:
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