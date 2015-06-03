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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Сербия (до 20) - Мали (до 20)
Сербия (до 20) - Мали (до 20): обзор матча 03 июня 2015
Сербия (до 20)
03.06.2015, среда, 10:00
Чемпионат мира U-20, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Мали (до 20)
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Статистика матча Сербия (до 20) - Мали (до 20)
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0
Матчи команд
Сербия (до 20)
Чемпионат мира U-20, Финал
Бразилия (мол.)
1 : 2
20.06.2015
Сербия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/2 финала
Сербия (до 20)
2 : 1
17.06.2015
Мали (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/4 финала
США U20
0 : 0
14.06.2015
Сербия (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Сербия (до 20)
2 : 1
10.06.2015
Венгрия (мол.)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Сербия (до 20)
2 : 0
06.06.2015
Мексика (мол)
Мали (до 20)
Чемпионат мира U-20, Матч за 3-е место
Сенегал (до 20)
1 : 3
20.06.2015
Мали (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/2 финала
Сербия (до 20)
2 : 1
17.06.2015
Мали (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/4 финала
Мали (до 20)
1 : 1
14.06.2015
Германия (до 21)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Гана (до 20)
0 : 3
10.06.2015
Мали (до 20)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Мали (до 20)
1 : 1
06.06.2015
Уругвай (до 20)
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