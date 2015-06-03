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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тосно - Ростов
Тосно - Ростов: обзор матча 03 июня 2015
Тосно
03.06.2015, среда, 18:30
Россия. Матчи за место в РПЛ
0 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Ростов
87'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Ростов
87'
ГОЛ! 0:1!
А. Бухаров
Пас отдал
Т. Калачев
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Астафьев
83'
Желтая карточка
В. Романенко
82'
Замена
В. Романенко
️️️️
С. Прокофьев
80'
76'
Замена
А. Ребко
️️️️
К. Гуелор Канга
Замена
А. Радченко
️️️️
Б. Хадарцев
75'
69'
Замена
А. Бухаров
️️️️
М. Григорьев
Желтая карточка
М. Смирнов
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Гурам Тетрашвили
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Станислав Причиненко
ОП
25
Андрей Бочков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
11
Андрей Пазин
ОП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Ростов
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-3-1-1
42
Нарубин
3
Тетрашвили
3
Зайцев
25
Смирнов
5
Ковальчик
23
Причиненко
25
Бочков
7
Берхамов
4
Астафьев
10
Хадарцев
11
Прокофьев
3-2-4-1
1
Плетикоса
99
Новосельцев
15
Баштуш
0
Дьяков
2
Калачев
26
Бордачев
8
Канга
6
Торбинский
8
Гацкан
10
Григорьев
22
Дзюба
4
Астафьев
28
Султонов
28
Султонов
4
Астафьев
11
Прокофьев
77
Романенко
77
Романенко
11
Прокофьев
10
Хадарцев
27
Радченко
27
Радченко
10
Хадарцев
8
Канга
17
Ребко
17
Ребко
8
Канга
10
Григорьев
11
Бухаров
11
Бухаров
10
Григорьев
Остались в запасе
Тосно
Ростов
1
Алексей Дугнист
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
11
Андрей Пазин
ОП
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Михаил Платика
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Михаил Платика
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Тосно - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кировец
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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