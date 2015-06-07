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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Тосно
Ростов - Тосно: обзор матча 07 июня 2015
Ростов
07.06.2015, воскресенье, 19:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
4 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Тосно
38'
В. Дьяков
59'
В. Дьяков
61'
В. Дьяков (П)
86'
С. Азмун
6'
С. Прокофьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Тосно
ГОЛ! 4:1!
С. Азмун
Пас отдал
А. Гацкан
86'
Замена
М. Думбия
️️️️
К. Гуелор Канга
84'
Замена
А. Ребко
️️️️
Д. Торбинский
72'
70'
Замена
А. Пазин
️️️️
Б. Хадарцев
70'
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Ковальчик
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
67'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Дьяков
61'
ГОЛ! 2:1!
В. Дьяков
Пас отдал
А. Бухаров
59'
46'
Замена
В. Филатов
️️️️
А. Бочков
ГОЛ! 1:1!
В. Дьяков
Пас отдал
Т. Калачев
38'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Прокофьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ОП
8
Александр Гацкан
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Гурам Тетрашвили
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Станислав Причиненко
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
25
Андрей Бочков
(К)
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
11
Андрей Пазин
ОП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
3-3-3-1
1
Плетикоса
0
Дьяков
99
Новосельцев
15
Баштуш
5
Лоло
6
Торбинский
2
Калачев
10
Григорьев
8
Гацкан
8
Канга
11
Бухаров
4-1-3-1-1
42
Нарубин
5
Ковальчик
25
Смирнов
3
Зайцев
3
Тетрашвили
23
Причиненко
4
Астафьев
25
Бочков
7
Берхамов
10
Хадарцев
11
Прокофьев
6
Торбинский
17
Ребко
17
Ребко
6
Торбинский
8
Канга
7
Думбия
7
Думбия
8
Канга
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
25
Бочков
21
Филатов
21
Филатов
25
Бочков
10
Хадарцев
11
Пазин
11
Пазин
10
Хадарцев
5
Ковальчик
27
Радченко
27
Радченко
5
Ковальчик
Остались в запасе
Ростов
Тосно
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
5
Михаил Платика
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
28
Мухаммад Султонов
ПВ
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
5
Михаил Платика
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
28
Мухаммад Султонов
ПВ
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Тосно
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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