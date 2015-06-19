Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Перу - Венесуэла
Перу - Венесуэла: обзор матча 19 июня 2015
Перу
19.06.2015, пятница, 02:30
Кубок Америки, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Венесуэла
72'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Венесуэла
Замена
Й. Йотун
️️️️
К. Писарро
90'
88'
Желтая карточка
Г. Чичеро
Замена
П. Уртадо
️️️️
К. Куэва
83'
82'
Замена
Мику
️️️️
Л. Мануэль Сейхас
73'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
72'
Желтая карточка
К. Писарро
69'
Замена
Й. Рейна
️️️️
К. Лобатон
46'
38'
Замена
Г. Чичеро
️️️️
Р. Варгас
Желтая карточка
К. Лобатон
37'
Желтая карточка
Х. Бальон
35'
29'
Красная карточка
Ф. Аморебиета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Карлос Аскуэс
ЦЗ
6
Хуан Варгас
ЛП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
21
Хоэль Санчес
ЦП
17
Карлос Лобатон
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Венесуэла
1
Алайн Бароха
ВР
5
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
3
Андрес Туньез
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Алехандро Гуэрра
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Рональд Варгас
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Перу
12
Саломон Либман
ВР
12
Диего Пенни
ВР
3
Ансель Рохас
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
7
Йорди Рейна
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
6
Габриэль Чичеро
ЛЗ
20
Грендди Перозо
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
19
Рафаэль Акоста
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЦП
21
Хельмин Ривас
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
7
Мику
ЦФ
2-5-3
1
Галлезе
5
Самбрано
22
Аскуэс
6
Варгас
21
Санчес
17
Лобатон
10
Куэва
7
Бальон
17
Адвинкула
9
Герреро
14
Писарро
4-4-1-1
1
Бароха
16
Росалес
4
Вискаррондо
3
Туньез
5
Аморебиета
8
Ринкон
15
Гуэрра
13
Сейхас
18
Аранго
10
Варгас
23
Рондон
17
Лобатон
7
Рейна
7
Рейна
17
Лобатон
14
Писарро
19
Йотун
19
Йотун
14
Писарро
10
Куэва
7
Уртадо
7
Уртадо
10
Куэва
10
Варгас
6
Чичеро
6
Чичеро
10
Варгас
18
Аранго
17
Мартинес
17
Мартинес
18
Аранго
13
Сейхас
7
Мику
7
Мику
13
Сейхас
Остались в запасе
Перу
Венесуэла
3
Ансель Рохас
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
16
Педро Рекена
ЦЗ
12
Саломон Либман
ВР
12
Диего Пенни
ВР
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
18
Андре Каррильо
ПВ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
21
Хельмин Ривас
ЦФ
19
Рафаэль Акоста
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
20
Грендди Перозо
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Остались в запасе
3
Ансель Рохас
ЦЗ
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
16
Педро Рекена
ЦЗ
12
Саломон Либман
ВР
12
Диего Пенни
ВР
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
18
Андре Каррильо
ПВ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Остались в запасе
21
Хельмин Ривас
ЦФ
19
Рафаэль Акоста
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
20
Грендди Перозо
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Статистика матча Перу - Венесуэла
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Информация о матче
Главный судья:
Рауль Ороско Дельгадильо
Стадион:
Элиас Фигероа
Новости команд
Все
Перу
Венесуэла
«Они еле живут, кушать нечего, им надо будет бутсы покупать»: ожидания от сборной Венесуэлы в матче с Россией
01:05
3
Представлена ретроформа сборной России на матч с Венесуэлой
Вчера, 11:40
4
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
15 ноября
Мостовой усомнился, что Россия легко обыграет Венесуэлу
14 ноября
8
Губерниев посоветовал план Карпину на игру сборной России
14 ноября
1
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
«Они еле живут, кушать нечего, им надо будет бутсы покупать»: ожидания от сборной Венесуэлы в матче с Россией
01:05
3
Представлена ретроформа сборной России на матч с Венесуэлой
Вчера, 11:40
4
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
15 ноября
Мостовой усомнился, что Россия легко обыграет Венесуэлу
14 ноября
8
Губерниев посоветовал план Карпину на игру сборной России
14 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+