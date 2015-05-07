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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Уфа (мол)
Урал (мол) - Уфа (мол): обзор матча 07 мая 2015
Урал (мол)
07.05.2015, четверг, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 0
Завершен
Уфа (мол)
89'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Уфа (мол)
Желтая карточка
Э. Гулиев
90'
90'
Замена
А. Пономарев
️️️️
С. Бугаев
90'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
А. Бенифанд
Замена
В. Золотухин
️️️️
Э. Гулиев
90'
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
89'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Н. Дурандин
87'
83'
Желтая карточка
С. Тамразов
Желтая карточка
А. Вакурин
83'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
А. Щербаков
80'
79'
Желтая карточка
И. Блинников
77'
Замена
К. Панчихин
️️️️
С. Кречетов
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Соболев
70'
68'
Желтая карточка
Р. Хазиев
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
А. Бабушкин
64'
46'
Замена
А. Сальманов
️️️️
Д. Гайсин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
23
Артем Вакурин
ЦЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
81
Никита Дурандин
ЦФ
95
Александр Бабушкин
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
55
Станислав Бугаев
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Денис Гайсин
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
55
Евгений Шумихин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
64
Владислав Золотухин
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
63
Радмир Зарипов
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
78
Александр Пономарев
ЦФ
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
2-3-1-4
51
Жариков
32
Дорожинский
23
Вакурин
94
Кашкаров
95
Давлетшин
53
Нисафутдинов
90
Щербаков
81
Дурандин
71
Гулиев
0
Соболев
95
Бабушкин
4-3-3
23
Леонов
85
Салихов
55
Бугаев
57
Хазиев
48
Морозов
50
Тамразов
95
Кречетов
96
Бенифанд
66
Блинников
99
Гайсин
98
Якупов
90
Щербаков
55
Шумихин
55
Шумихин
90
Щербаков
95
Бабушкин
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
95
Бабушкин
0
Соболев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
0
Соболев
71
Гулиев
64
Золотухин
64
Золотухин
71
Гулиев
81
Дурандин
10
Юсупов
10
Юсупов
81
Дурандин
96
Бенифанд
63
Зарипов
63
Зарипов
96
Бенифанд
55
Бугаев
78
Пономарев
78
Пономарев
55
Бугаев
95
Кречетов
89
Панчихин
89
Панчихин
95
Кречетов
99
Гайсин
75
Сальманов
75
Сальманов
99
Гайсин
Остались в запасе
Урал (мол)
Уфа (мол)
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
10
Никита Иванов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
10
Никита Иванов
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Урал (мол) - Уфа (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Сутормин
(Нижний Тагил)
Стадион:
Манеж «Урал»
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