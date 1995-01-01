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    Никита Иванов

    #90 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Романович
    Фамилия Иванов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Вес 72
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